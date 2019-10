Λίγο μεθυσμένος και αρκετά συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ στο αποχαιρετιστήριο πάρτι που έγινε για τη νεα –και τελευταία για τον ίδιο- ταινία Τζέιμς Μποντ με τίτλο «No Time To Die».

Το πάρτι έγινε στην Ιταλία και στο βίντεο που ανέβηκε στο Twitter, βλέπουμε τον ηθοποιό να βγάζει ένα σύντομο λόγο ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές για τη σκληρή δουλειά που έριξαν για να ολοκληρωθεί το φιλμ.

«Θέλω μόνο να πω ότι είμαι πραγματικά μεθυσμένος και για το λόγο αυτό δεν θα μακρηγορήσω. Ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα. Όλοι σας κάνατε εξαιρετική δουλειά», ανέφερε και πρόσθεσε: «δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο περήφανος που δούλεψα με τον καθένα από εσάς σε αυτή την παραγωγή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη βραδιά αυτή», κατέληξε.

#JamesBond #NoTimeToDie #FilmProduction #Movie #BehindTheScenes

Production crew along with producer #BarbaraBroccoli and #DanielCraig had a wrap party last night in #Matera. Done filming in #Italy?, we're not sure. Look at the videos with Daniel's speech & the cool cake pic.twitter.com/wmVnHcCOv8

— Springhouse (@springhousese) 22 Σεπτεμβρίου 2019