«Με τον Τζόκερ χωρίσαμε» λέει η Harley Quinn – Μάργκοτ Ρόμπι, κόβοντας τα μαλλιά της και πετώντας μαχαίρια στο σκίτσο του. «Ήθελα μια καινούργια αρχή. Και όπως φάνηκε δεν ήμουν η μόνη κοπέλα στη Γκόθαμ που ήθελε να χειραφετηθεί».

Κι εκεί που νομίζεις ότι βλέπεις ένα reboot του «Sex and the City» με ηρωίδες της DC Comics, έρχεται (ευτυχώς) λίγη δράση και αποφασίζεις να δώσεις μια ευκαιρία στο «Birds of Prey» – για την ακρίβεια στο «Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» όπως είναι ο πλήρης τίτλος.

Στο παραπάνω (πρώτο ολοκληρωμένο) τρέιλερ της ταινίας που θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Φεβρουαρίου 2020, συναντάμε την αντι-ηρωική κοριτσοπαρέα της Harley Quinn: τη Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ ως Huntress, τη Τζούρνι Σμολέτ-Μπελ ως Black Canary, την Έλα Τζέι Μπάσκο ως Κασάντρα Κέιν (το μελλοντικό Batgirl), τη Ρόζι Περέζ ως ντετέκτιβ Ρενέ Μοντόγια. Αλλά και τους δύο «κακούς», τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ ως Black Mask και τον Κρις Μεσίνα ως Βίκτορ Ζαζ.