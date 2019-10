TV & MOVIES

Μετά το «Coming to America 2», ακόμα ένα σίκουελ έρχεται από τον Έντι Μέρφι.

Ο Έντι Μέρφι αποκάλυψε πως, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «Coming to America 2», ετοιμάζει την τέταρτη ταινία του «Beverly Hills Cop» (O Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς).

Μιλώντας στο Collider ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε για τα μελλοντικά του σχέδια: «Αυτό θα κάνουμε μετά το "Coming to America 2". Θα κάνουμε το "Beverly Hills Cop" και μετά σχεδιάζω να ανέβω ξανά στη σκηνή και να κάνω stand up. Θα κάνω περισσότερο stand up. Αυτές τις ταινίες και το "Saturday Night Live" τα βλέπω σαν τον επίλογο. Αν αποφασίσω να καθίσω στον καναπέ για πάντα, θα το κάνω με αστείο τρόπο», κατέληξε.

Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2015 ο Μέρφι είχε αρνηθεί ότι υπάρχουν σχέδια για μια τέταρτη ταινία του franchise. Τότε δήλωνε συγκεκριμένα: «Δεν πρόκειται να το κάνω εκτός και μου δώσουν ένα πραγματικά εκπληκτικό σενάριο».

Η πρώτη ταινία «Beverly Hills Cop» κυκλοφόρησε πριν από 35 χρόνια, το 1984. Ακολούθησε το «Beverly Hills Cop 2» το 1987 και το «Beverly Hills Cop 3» το 1994 τα οποία έλαβαν αρνητικές κριτικές.