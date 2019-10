Την ημέρα James Bond στις 5 Οκτωβρίου επέλεξαν οι παραγωγοί να κάνουν τα αποκαλυπτήρια της πρώτης επίσημης αφίσας για την 25η ταινία του franchise με τίτλο «No Time To Die».

Στις 5 Οκτωβρίου 1962 κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία Μποντ «Dr. No» με τον Σον Κόνερι στο ρόλο του θρυλικού πράκτορα.

Στην αφίσα της 25ης ταινίας Μποντ δεσπόζει ο Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος στέκεται μπροστά από έναν μπλε τοίχο φορώντας για πέμπτη και τελευταία φορά το κομψό κοστούμι του 007.

ICYMI Celebrate #JamesBondDay with the first poster for #NoTimeToDie #Bond25 pic.twitter.com/fnONEWdGzh

— James Bond (@007) 5 Οκτωβρίου 2019