10 θάνατοι στο «The Walking Dead» που μας τσάκισαν την ψυχολογία (vids)

TV & MOVIES

Ηθοποιοί: Μάικλ Κάντλιτζ, Στίβεν Γιουν

Επεισόδιο: Σεζόν 7, επ. 1: «The Day Will Come When You Won't Be»

Αυτοί οι δύο θάνατοι άξιζαν ξεχωριστές θέσεις, αλλά έρχονται τόσο κοντά και ξαφνικά στη σειρά, που δεν μπορούν να διαχωριστούν ούτε στο βίντεο... Ο Νίγκαν ήθελε να κάνει την πιο εντυπωσιακή δυνατή είσοδο ως ο νέος «κακός» της σειράς, αλλά μάλλον το παράκανε. Όσοι είχαν διαβάσει τα κόμικς «The Walking Dead» ήξεραν ότι αυτή είναι η σκηνή που θα χάναμε τον Γκλεν, όμως οι σεναριογράφοι της σειράς μας ξάφνιασαν βάζοντας τον Νίγκαν να χτυπάει ξανά και ξανά με το ρόπαλό του τον Έιμπραχαμ στο κεφάλι, μέχρι να του το λιώσει. Κι εκεί που ίσως κάποιοι σκέφτηκαν ότι ο Γκλεν θα τη γλιτώσει, ο Νίγκαν γυρνάει και του δίνει μια ροπαλιά που του πετάει το μάτι έξω (κυριολεκτικά). Κρίμα για τον Έιμπραχαμ, που άξιζε ένα ολοδικό του επεισόδιο θανάτου. Κρίμα και για τον Γκλεν που ήταν το καλό παιδί από την αρχή της σειράς και από τους αγαπημένους των φαν. Και κρίμα και για την Μάγκι που στη σειρά μέχρι τώρα έχει χάσει πατέρα, αδερφή και σύζυγο, με θανάτους τόσο δραματικούς, που έχουν βρει και οι τρεις θέση σε αυτή τη λίστα...