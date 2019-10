TV & MOVIES

Σήμερα που έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από το «Joker» και τις επιρροές του, το «Fight Club» του Ντέιβιντ Φίντσερ – μία από τις ταινίες που είχαν μεγάλη επίδραση στο «Joker» – κλείνει 20 χρόνια. Κι αν μετά την πρεμιέρα του στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 15 Οκτωβρίου 1999 δεν πήγε πολύς κόσμος να το δει και θεωρήθηκε εμπορική αποτυχία, έγινε ένα από τα πιο ευπώλητα DVD στην ιστορία του μέσου και απέκτησε φανατικούς οπαδούς.

Ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι κάθε φορά που βλέπεις την ταινία ανακαλύπτεις και κάτι καινούργιο. Μια λεπτομέρεια που οι δημιουργοί της έκρυψαν μπροστά στα μάτια σου και όταν την εντοπίσεις εκτιμάς ακόμη περισσότερο τη δουλειά τους. Για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια του «Fight Club» θα δούμε στη συνέχεια 20 τέτοιες λεπτομέρειες, που σίγουρα δεν είχατε προσέξει.

1. Στο DVD, πριν αρχίσει η ταινία και αμέσως μετά την υποχρεωτική καρτέλα «Warning» του FBI, προβάλλεται για κλάσματα του δευτερολέπτου αυτή η καρτέλα που υπογράφει ο Τάιλερ Ντέρντεν (Μπραντ Πιτ) και η οποία πάνω-κάτω «τη λέει» σε όσους ασχοληθούν με το να τη διαβάσουν.

2. Πριν δούμε για πρώτη φορά τον Μπραντ Πιτ στο αεροπλάνο, ο Τάιλερ Ντέρντεν έχει ήδη εμφανιστεί στην ταινία 4 φορές, μόλις για ένα καρέ κάθε φορά. Η πρώτη είναι στο γραφείο του Έντουαρντ Νόρτον.

3. Η δεύτερη είναι στο νοσοκομείο, πίσω από τον γιατρό

4. Η τρίτη είναι στην ομάδα υποστήριξης

5. Και τη τέταρτη στο δρόμο

Δείτε τις όλες μαζί και σε slow motion βίντεο.

6. Ενώ υπάρχει και αυτή του η εμφάνιση σε μια διαφήμιση για το ξενοδοχείο Bridgeworth Suites που βλέπει στην τηλεόραση ο Έντουαρντ Νόρτον.

7. Στο αεροπλάνο ο Έντουαρντ Νόρτον αρχικά κάθεται δίπλα σε μία γυναίκα. Στη συνέχεια ονειρεύεται ότι το αεροπλάνο συγκρούεται στον αέρα και, όταν επανέρχεται δίπλα του κάθεται ο Μπραντ Πιτ. Όταν ο Νόρτον κοιτάει την ταμπέλα πάνω από την έξοδο κινδύνου, η γυναίκα στο πρώτο καρέ έχει επίσης αντικατασταθεί από έναν άντρα στο τελευταίο.

8. Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φίντσερ έχει ισχυριστεί σε συνεντεύξεις του ότι υπάρχει ένα ποτήρι Starbucks σχεδόν σε κάθε σκηνή της ταινίας. Επίτηδες, ως σχόλιο στον καταναλωτισμό, και όχι ξεχασμένο όπως στο «Game of Thrones»...

9. Βλέπετε όλα αυτά τα ονόματα στο παράθυρο πίσω από εκείνο που έχει ανοίξει ο Έντουαρντ Νόρτον στον υπολογιστή του; Ανήκουν όλα σε μέλη του συνεργείου της ταινίας.

10. Το τηλέφωνο της Μάρλα έχει ξαναχρησιμοποιηθεί και σε άλλες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Όπως για παράδειγμα στο «Memento» του Κρίστοφερ Νόλαν

11. Η κάρτα με τα στοιχεία του, που ο Μπραντ Πιτ δίνει στον Έντουαρντ Νόρτον, αναφέρει την εταιρεία Paper Street Soap Co. Ο όρος Paper Street χρησιμοποιείται στη χαρτογραφία για ψεύτικους δρόμους, που υπάρχουν μόνο σε έναν χάρτη και όχι στην πραγματικότητα. Οι εκδότες χαρτών το κάνουν συχνά για να παγιδεύσουν ανταγωνιστές που θα αντέγραφαν τους χάρτες τους.

12. Για τη μεγάλη ανατροπή της ταινίας, ότι ο Έντουαρντ Νόρτον και ο Μπραντ Πιτ είναι το ίδιο πρόσωπο (20 χρόνια μετά, τα spoiler alerts είναι περιττά) οι δημιουργοί της είχαν δώσει πολλά στοιχεία κατά τη διάρκειά της. Πχ, όταν ο Μπραντ Πιτ τρώει γροθιά, τη νιώθει και ο Έντουαρντ Νόρτον.

13. Επίσης, όταν ο Έντουαρντ Νόρτον απαντάει σε κλήση του Μπραντ Πιτ σε τηλεφωνικό θάλαμο, υπάρχει καρτέλα που αναφέρει ότι η συσκευή αυτή δεν δέχεται εισερχόμενες κλήσεις.

14. Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στη σκηνή του τρακαρίσματος βλέπουμε τον Μπραντ Πιτ να οδηγεί, αλλά όταν το αυτοκίνητο βγει εκτός δρόμου και γυρίσει ανάποδα, ο Πιτ βγαίνει από την πόρτα του συνοδηγού και βγάζει τον Νόρτον από την πόρτα του οδηγού.

15. Στη σκηνή της σπηλιάς κάνει γκεστ εμφάνιση η... αναπνοή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Σωστά διαβάσατε, η παγωμένη ανάσα του Έντουαρντ Νόρτον είναι δανεισμένη από το φινάλε του «Τιτανικού» και μπήκε ψηφιακά στο πλάνο.

16. Σε μια σκηνή βλέπουμε τον Έντουαρντ Νόρτον και την Ελένα Μπόναμ Κάρτερ έξω από έναν κινηματογράφο που παίζει την ταινία «Seven Years In Tibet» με τον Μπραντ Πιτ. Όπως έχει εξηγήσει ο Ντέιβιντ Φίντσερ, το λεωφορείο στο βάθος κρύβει έναν άλλον κινηματογράφο που παίζει τις ταινίες «The Wings of The Dove» με την Μπόναμ Κάρτερ και «The People vs. Larry Flint» με τον Νόρτον.

17. Δύο από τα ψεύτικα ονόματα που ο Νόρτον χρησιμοποιεί στις συναντήσεις υποστήριξης όπου συχνάζει, παραπέμπουν σε ρόλους του Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ρούπερτ (από τον «Βασιλιά της Κωμωδίας») και Τράβις (από τον «Ταξιτζή»).

18. Στη σκηνή όπου ένα μέλος του Fight Club καταβρέχει με λάστιχο έναν παπά στο δρόμο, η κάμερα τρέμει ελάχιστα μετά το δεύτερο κατάβρεγμα. Αυτό συνέβη επειδή τη συγκεκριμένη στιγμή ο κάμεραμαν ξεκαρδίστηκε στα γέλια.

19. Την εποχή που γυριζόταν η ταινία ο Τζάρεντ Λέτο, που υποδύεται τον Angel Face, είχε μόλις σχηματίσει το συγκρότημα 30 Seconds To Mars. Και στη σκηνή που ο Μπραντ Πιτ μιλάει για το πώς η τηλεόραση μας κάνει να νομίζουμε ότι όλοι θα γίνουμε εκατομμυριούχοι, θεοί του σινεμά και ροκ σταρ, κοιτάει απευθείας τον Λέτο όταν λέει τις λέξεις ροκ σταρ.

20. Τα κτίρια που ανατινάζονται και καταρρέουν στο φινάλε της ταινίας ανήκουν όλα στην εταιρεία Fox και τοποθετήθηκαν ψηφιακά στο πλάνο. Και αυτό οι παραγωγοί φοβήθηκαν μηνύσεις αν απεικόνιζαν πραγματικά κτίρια τραπεζικών οργανισμών.