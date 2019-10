Όσοι έμειναν με την αγωνία για την τύχη του Προφεσόρ, της Ρακέλ και των ληστών στο φινάλε της τρίτης σεζόν του «La Casa de Papel» τον περασμένο Ιούλιο, δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ ακόμη για να μάθουν τη συνέχεια.

Όσο εμείς βλέπαμε τα νέα επεισόδια στο Netflix η τέταρτη σεζόν γυριζόταν ήδη και μέχρι το τέλος Αυγούστου τα γυρίσματα είχαν ολοκληρωθεί. Η ηθοποιός Έσθερ Αθέμπο, που υποδύεται τη Στοκχόλμη (πρώην Μόνικα Γουαταμπίθε), μας είχε ενημερώσει ήδη μέσω Instagram από τις 13 Αυγούστου για την ολοκλήρωση των δικών της σκηνών.

Πριν από λίγες ημέρες, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Cadena 3 της Αργεντινής, ο ηθοποιός Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα που υποδύεται τον Παλέρμο, όχι μόνο επιβεβαίωσε ότι η τέταρτη σεζόν του «La Casa de Papel» είναι έτοιμη, αλλά δήλωσε με σιγουριά ότι θα προβληθεί μέσα στον Ιανουάριο! Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Here you go the IG live video of Rodrigo de la Serna confirming #LCDP season 4 coming out in Jan and confirming season 5! pic.twitter.com/8MeUJgyqTh

