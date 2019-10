Από τη μικρή οθόνη στη μεγάλη: 12 σειρές που έγιναν ταινίες (vids)

TV & MOVIES

Ο Φοξ Μόλντερ και η Ντέινα Σκάλι έφεραν την αναζήτησή τους για την αλήθεια (που είναι πάντα εκεί έξω) δύο φορές στη μεγάλη οθόνη, μία το 1998 (όσο προβάλλονταν ακόμη η σειρά) με την ταινία «The X-Files: Fight the Future» και μία 10 χρόνια μετά, με το «X-Files: I Want To Believe». Η σειρά παιζόταν από το 1993 έως το 2002 και επέστρεψε για δύο έξτρα σεζόν το 2016.