Τριάντα δυο animated ταινίες συναγωνίζονται φέτος για το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. Από αυτές, τον Ιανουάριο (13/01/2020) θα ανακοινωθούν οι πέντε φιναλίστ που θα κονταροχτυπηθούν για το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.

Εκτός από τις αναμενόμενες υποψηφιότητες της Disney/Pixar και DreamWorks η λίστα περιλαμβάνει και εκπλήξεις που ξεχωρίζουν, όπως το «Primal» του Γκέντι Ταρτακόφσκι.

Για να λάβει μια ταινία υποψηφιότητα για Όσκαρ θα πρέπει να έχει διάρκεια πάνω από 40 λεπτά και να έχει προβληθεί για μια εβδομάδα τουλάχιστον σε έναν κινηματογράφο του Λος Αντζελες.

Όσοι αναζητήσουν επίσης το πρόσφατο live action remake του «Βασιλιά των Λιονταριών», θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποψηφιότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας, καθώς παρότι θεωρείται ταινία κινουμένων σχεδίων, η Disney αποφάσισε να το προωθήσει στην κατηγορία των ειδικών εφέ.

Δείτε τη λίστα με τις 32 ταινίες:

Abominable

The Addams Family

The Angry Birds Movie 2

Another Day of Life

Away

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

Children of the Sea

Dilili in Paris

Frozen II

Funan

Genndy Tartakovsky’s ‘Primal’ – Tales of Savagery

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

The Last Fiction

The Lego Movie 2: The Second Part

Marona’s Fantastic Tale

Missing Link

Ne Zha

Okko’s Inn

Pachamama

Promare

Rezo

The Secret Life of Pets 2

Spies in Disguise

The Swallows of Kabul

This Magnificent Cake!

The Tower

Toy Story 4

Upin & Ipin: The Lone Gibbon

Kris

Weathering with You

White Snake