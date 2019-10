TV & MOVIES

Το Netflix ανακοίνωσε τις πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες του τον τελευταίο χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι η συνδρομητική πλατφόρμα streaming δεν συνηθίζει να δημοσιοποιεί στοιχεία, αυτή τη φορά έκανε την έκπληξη ανακοινώνοντας τις σειρές και τις ταινίες που ήρθαν πρώτες στις προτιμήσεις του κοινού, την περίοδο Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2019.

Τα νούμερα που θα δείτε παρακάτω καταγράφονται από τις μετρήσεις του ίδιου του Netflix και όχι κάποιας άλλης υπηρεσίας. Έτσι, την κορυφή στις σειρές κατέχει το Stranger Things με 64 εκατ. views ενώ στις ταινίες πρώτο τερματίζει το Bird Box με 80 εκατ. views.

Στη δεύτερη θέση στη λίστα με τις ταινίες ακολουθεί το Murder Mystery, η«κατασκοπική» κομεντί με την Τζένιφερ Άνιστον και τον Άνταμ Σάντλερ με 73 εκατ. θεάσεις ενώ στις σειρές το Umbrella Academy με 45 εκατ. views. Όσον αφορά την ισπανόφωνη σειρά-φαινόμενο La Casa de Papel, τερματίζει στην τρίτη θέση των σειρών με 44 εκατομμύρια views.

Οι πιο δημοφιλείς ταινίες στο Netflix την περίοδο Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2019

• Bird Box (80 εκατ. views)

• Murder Mystery (73 εκατ. views)

• Triple Frontier (52 εκατ. views)

• The Perfect Date (48 εκατ. views)

• Tall Girl (41 εκατ. views)

• The Highwaymen (40 εκατ. views)

• Secret Obsession (40 εκατ. views)

• Always Be My Maybe (32 εκατ. views)

• Otherhood (29 εκατ. views)

Οι πιο δημοφιλείς σειρές στο Netflix την περίοδο Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2019

Stranger Things: Season 3 (64 εκατ. views)

The Umbrella Academy (45 εκατ. views)

Money Heist: Season 3 (44 εκατ. views)

Sex Education (40 εκατ. views)

You (40 εκατ. views)

Other Planet (33 εκατ. views)

Unbelievable (32 εκατ. views)

Dead to Me (30 εκατ. views)

When They See Us (25 εκατ. views)