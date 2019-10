TV & MOVIES

Μία πλούσια κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά, με τη Ρενέ Ζελβέγκερ ως Τζούντι να κλέβει τις εντυπώσεις.

Τζούντι

Χειμώνας 1968: Ο θρύλος της σόουμπιζ Τζούντι Γκάρλαντ φθάνει στο Λονδίνο, για μία σειρά sold out εμφανίσεων, στο διάσημο κέντρο διασκέδασης «The Talk of the Town». Έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ», που της χάρισε παγκόσμια καταξίωση, και ενώ η φωνή της έχει αποδυναμωθεί το ερμηνευτικό της ταλέντο έχει ωριμάσει και εξελιχθεί. Καθώς ετοιμάζεται για την παράσταση, συνδιαλέγεται με την διεύθυνσή του κέντρου, κάνει πρόβες με τους μουσικούς, έρχεται σε επαφή με φίλους και θαυμαστές, το σπινθηροβόλο πνεύμα και η λάμψη της εκπέμπουν αβίαστα. Ακόμα και τα όνειρά της για έρωτα και συντροφικότητα παραμένουν ζωντανά καθώς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε γάμο με τον Μίκι Ντιν, τον πέμπτο σύζυγο της ζωής της. Κι όμως η Τζούντι είναι εύθραυστη. Δουλεύοντας 45 από τα 47 χρόνια της ζωής της νιώθει πια εξαντλημένη. Καταδιώκεται από τις παιδικές της αναμνήσεις στο Χόλιγουντ και θέλει απεγνωσμένα να γυρίσει πίσω σπίτι, στα παιδιά της. Έχει την δύναμη να προχωρήσει; Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Γκουλντ. Παίζουν: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Φιν Γουίτροκ.

Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε.

Η εταιρεία «OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Α.Ε.» μισθώνει ηθοποιούς που αναπληρώνουν συγγενείς, φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα για λογαριασμό των πελατών της, ώστε να εξασφαλίζεται αυτό ακριβώς που δηλώνει η επωνυμία της: η οικογενειακή ευτυχία. Οι υπάλληλοι της εταιρείας συμπαρίστανται στους πελάτες αναλαμβάνοντας ρόλους σε πάρτι, γάμους, κηδείες ακόμη και σε ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές. Είναι ένας κόσμος εικονικός, άλλες φορές κωμικός, συχνά τραγικός και ιδιαιτέρως παράξενος. Σκηνοθεσία: Βέρνερ Χέρτσογκ. Παίζουν: Μαχίρο Τανιμότο, Ισι Γιουίτσι.

Η Μάχη της Επικράτησης

1880, ο εφευρέτης Τόμας Έντισον και ο επιχειρηματίας Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας θρυλικής διαμάχης για την ηλεκτροδότηση σχεδόν όλου του κόσμου, που θα σηματοδοτούσε την έναρξη μιας νέας εποχής. Ο Έντισον υποστήριζε την παροχή του συνεχούς ρεύματος, ενώ ο Γουέστινγκχαουζ το εναλλασσόμενο, με την υποστήριξη πολλών Ευρωπαίων βιομηχάνων και, φυσικά, με την ανεκτίμητη βοήθεια του Νίκολα Τέσλα. Μια συναρπαστική ταινία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Σκηνοθεσία: Αλφόνζο Γκόμεζ-Ρεχόν. Παίζουν: Κάθριν Ουότερστον, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τομ Χόλαντ.

3 Δευτερόλεπτα

Ο Pete, πρώην παρασημοφορημένος πεζοναύτης των Ειδικών Δυνάμεων, βλέπει τον κόσμο του να ανατρέπεται όταν φυλακίζεται ύστερα από ένα καβγά προκειμένου να προστατέψει την γυναίκα του. Του δίνεται η ευκαιρία να αποφυλακιστεί άμεσα αν εκτελέσει χρέη πληροφοριοδότη για το FBI και χρησιμοποιήσει τις ικανότητες του για να αποκαλύψει τον πιο ισχυρό εγκληματία της Νέας Υόρκης. Αλλά όταν η επιχείρηση του FBI καταλήγει με ένα νεκρό μυστικό αστυνομικό, ο Pete αντί να αποφυλακιστεί, βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στα πυρά του FBI και της μαφίας. Σκηνοθεσία: Αντρέα Ντι Στέφανο. Παίζουν: Ανα Ντε Αρμας, Ρόζαμουντ Πάικ, Κλάιβ Οουεν, Τζόελ Κίναμαν.

Αντίστροφη Μέτρηση

Όταν μια νοσοκόμα «κατεβάζει» μια εφαρμογή που ισχυρίζεται ότι προβλέπει την στιγμή που ένα άτομο θα πεθάνει, του λέει ότι έχει μόνο τρεις μέρες για να ζήσει. Με το ρολόι να χτυπά αντίστροφα και μια φιγούρα να την στοιχειώνει, πρέπει να βρει έναν τρόπο να της σώσει την ζωή πριν τελειώσει ο χρόνος. Σκηνοθεσία: Τζάστιν Ντεκ. Παίζουν: Τσάρλι ΜακΝτέρμοντ, Ανν Γουίντερς, Ελίζαμπεθ Λάιλ.

Γετι, ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλάιων

Όταν η έφηβη Γι (Η Μαίρη Συνατσάκη) συναντάει ένα νεαρό Γέτι στην ταράτσα του διαμερίσματός της στην Σαγκάη, μια φιλία ξεκινάει και μαζί με τους ατίθασους και άτακτους φίλους της Τζιν και Πενγκ, του δίνουν το όνομα «Έβερεστ» και ξεκινάνε μαζί του ένα μαγευτικό ταξίδι σε αναζήτηση της οικογένειάς του, στο πιο ψηλό σημείο της Γης. Σκηνοθεσία: Τζιλ Κάλτον.

Η Εικόνα που Έχασες

Ο σκηνοθέτης Ντόναλ Φόρμαν στήνει το πορτραίτο του πατέρα του Άρθρουρ ΜακΚέιγκ, επίσης σκηνοθέτη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του κινηματογράφησε τις συγκρούσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, αφήνοντας σε διάστημα τριάντα ετών ένα πλούσιο σε οπτικό υλικό αρχείο. Αυτό χρησιμοποιεί ο Φόρμαν για να ανακαλύψει τι κοινά έχει με τον πατέρα του. Σκηνοθεσία: Ντόναλ Φόρμαν.

Κρατικά Μυστικά

Η αληθινή ιστορία της Κάθριν Γκαν, πρώην υπαλλήλου των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία αποκάλυψε την μυστική επιχείρηση που σκόπευε να πιέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο την εισβολή στο Ιράκ. Λίγο αφού διέρρευσε την πληροφορία σε έναν δημοσιογράφο του London Observer, βρέθηκε στη φυλακή. Προσπαθώντας να τη βοηθήσει να αποφυλακιστεί, ο δημοσιογράφος ανακαλύπτει ένα ακόμα πιο σοκαριστικό κυβερνητικό σκάνδαλο. Οι ζωές και των δύο είναι σε κίνδυνο. Σκηνοθεσία: Γκάβιν Χουντ. Παίζουν: Κίρα Νάιτλι, Ματ Σμιθ, Ρέιφ Φάινς.