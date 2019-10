Θέλει το Netflix να κρυφτεί και η χαρά δεν το αφήνει. Γεμάτο καμάρι και περηφάνια, χθες η πλατφόρμα streaming ανακοίνωσε ακόμα μια επιτυχία, μετά τη λίστα με τις πιο επιτυχημένες σειρές και ταινίες της.

Ο λόγος για το σίκουελ φιλμ του Breaking Bad, El Camino: A Βreaking Bad Movie το οποίο παρακολούθησαν 25 εκατ. λογαριασμοί σε διάστημα επτά ημερών από την πρεμιέρα του.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το Netflix, την ταινία -που έκανε πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου- είδαν 25.734.392 λογαριασμοί, χωρίς ωστόσο να ανακοινωνεί επιπλέον στατιστικά.

El Camino: A Breaking Bad Movie was watched by 25,734,392 households in its first seven days pic.twitter.com/FDyPlYc8YO

— Netflix US (@netflix) October 23, 2019