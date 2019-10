TV & MOVIES

Μια νέα ταινία τρόμου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Netflix, προκαλεί παραισθήσεις σύμφωνα με τους θεατές που την παρακολούθησαν.

Ο λόγος για το «Elli» του Ciaran Foy με πρωταγωνιστές τους Kelly Reilly, Charlie Shotwell και Sadie Sink (του «Stranger Things»).

Η ταινία κυκλοφρόρησε για στριμάρισμα στις 18 Οκτωβρίου και ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που βασανίζεται από μια άγνωστη ασθένεια που τον κάνει αλλεργικό στον έξω κόσμο. Ο μικρός ζει όλη του τη ζωή σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον και πρέπει να φορά μια ειδική πλαστική στολή. Τελικά οι γονείς του βρίσκουν έναν γιατρό που υπόσχεται να το θεραπεύσει και τον παίρνουν σε ένα απομακρυσμένο ερευνητικό κέντρο. Εκεί του δίνουν την δυνατότητα να βγάλει την στολή του, όμως ο νεαρός αρχίζει να βλέπει υπερφυσικά οράματα και γρήγορα αντιλαμβάνεται πως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται στην επιφάνεια.

i just watched Eli on netflix and i SWEAR im seeing demons out of the corner of my eyes HELP — chunghas toe ♡ (@dreameryukhei) October 21, 2019

Όσοι παρακολούθησαν την ταινία χαρακτηρίζουν το φιλμ πολύ πειστικό. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι βλέπουν δαίμονες και άλλοι ότι ακούν τρίξιμο πόρτας που ανοίγει ή ότι κάποιος τους χτυπάει το παράθυρο.

I was watching smth on youtube n it randomly had a very realistic knocking sound and it scared the fuck out of me bc I really thought someone knocked on my window at 2am — Dallas. ¹ ʸᵉᵃʳ ʷᶦᵗʰ ᵃᵗᵉᵉᶻ (@billiejoonish) October 21, 2019

Μάλιστα το γεμάτο ανατροπές τέλος του φιλμ έκανε έναν χρήστη να αναφέρει ότι «οι σεναριογράφοι πρέπει να πήραν πολλά ναρκωτικά γράφοντας το τέλος του σεναρίου, γιατί τα τελευταία 20 λεπτά μοιάζουν με ένα τρενάκι παραφροσύνης».