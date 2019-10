Ήταν αναμενόμενο. Μετά από τον χαμό που γίνεται κάθε μέρα με τους Instagrammers που ποζάρουν στα σκαλιά από την ταινία του Τζόκερ, εκείνος μάζεψε τα μπογαλάκια του και είπε να πάει κάπου αλλού να χορέψει. Και χάρη στο λογαριασμό Joker dancing in random locations στο Twitter, μπορούμε να τον ακολουθήσουμε στις περιπλανήσεις του.

Στην αρχή δοκίμασε τα άλλα πολύ διάσημα κινηματογραφικά σκαλιά, εκείνα μπροστά από το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφεια – γνωστά ως «σκαλιά του Ρόκι» από τις ταινίες με τον Σταλόνε

Joker dancing at the top of the staircase at the Philadelphia Museum of Art, popularly known as the 'Rocky Steps' pic.twitter.com/nDZQTCA717

— Joker Dancing in Random Locations (@JokerIsAnywhere) 21 Οκτωβρίου 2019