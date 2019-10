TV & MOVIES

Τριάντα ολόκληρα χρόνια προβάλλονται στην τηλεόραση οι «Simpsons» και την εβδομάδα που πέρασε συμπλήρωσαν τα 666 επεισόδια! Και επειδή η τύχη το έφερε στο συγκεκριμένο... σατανικό επεισόδιο να πέσει κοντά στο Χάλογουιν, η οικογένεια Σίμπσον πρωταγωνίστησε σε μία σειρά από (ελαφρώς) τρομαχτικές ιστορίες.

Μία από αυτές ήταν παρωδία του «Stranger Things», όπου ο Μίλτον παγιδεύεται στο Over Under (η δική τους εκδοχή του Upside Down) και η Λίζα ως Ιλέβεν τον σώζει με τις δυνάμεις της.

It's good to know Kirk has his priorities straight here. #TheSimpsons pic.twitter.com/bWUFRgo0zD — The Simpsons (@TheSimpsons) 21 Οκτωβρίου 2019

Stranger things have happened but, uh, we can't think of any. #TheSimpsons pic.twitter.com/ciL4DiwSiD — The Simpsons (@TheSimpsons) 21 Οκτωβρίου 2019

Όχι τίποτε άλλο, αλλά αν στην επόμενη σεζόν του «Stranger Things» γίνει κάτι που να θυμίζει αυτό το επεισόδιο των Simpsons, θα γράφουν όλοι στο Twitter ότι οι Simpsons είχαν προβλέψει ΚΑΙ το «Stranger Things»...