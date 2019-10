15 ταινίες που πρέπει να δείτε τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους (vids)

TV & MOVIES

Sorry We Missed You

O Ρίκι, η Άμπι και τα δύο τους παιδιά ζουν στο Νιουκάσλ. Εκείνος αλλάζει δουλειές, ενώ εκείνη, που αγαπά τη δική της, προσέχει ηλικιωμένους. Παρόλο που δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες, όλο και πιο σκληρά, συνειδητοποιούν ότι ποτέ δεν θα αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Όταν προκύπτει μια χρυσή ευκαιρία, η Άμπι πουλάει το αυτοκίνητο της και ο Ρίκι αγοράζει ένα ολοκαίνουριο φορτηγάκι για να δουλέψει ως αυτοαπασχολούμενος μεταφορέας. Ο σπεσιαλίστας του είδους, Κεν Λόουτς, στρέφει την κάμερά του σε μια χτυπημένη από την κρίση οικογένεια, και σε κάνει να παρακολουθείς μαγεμένος τους παγκοσμίως άγνωστους ηθοποιούς που επέλεξε: Κρις Χίτσεν, Ντέμπι Χόνεϊγουντ, Ρις Στόουν, Κέιτι Πρόκτορ.