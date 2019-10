TV & MOVIES

Η Ναόμι Γουότς και όλο το υπόλοιπο καστ που το περασμένο καλοκαίρι γύριζε τον πιλότο για το πρίκουελ του «Game of Thrones» με τον προσωρινό τίτλο «Bloodmoon» σίγουρα δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Το HBO αποφάσισε να μην δώσει το πράσινο φως για να γίνει σειρά, και προτίμησε να επενδύσει στο άλλο σχεδιαζόμενο πρίκουελ, εκείνο που αφορά τον Οίκο Ταργκάριεν και πλέον έχει όνομα: «House of The Dragon».

Το HBO δεν έκανε ποτέ επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση του πρίκουελ που θα διαδραματιζόταν 10.000 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», ωστόσο το Deadline αποκάλυψε χθες ότι η δημιουργός του, Τζέιν Γκόλντμαν, ενημέρωνε μέσω email τους συντελεστές ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους...

Λίγες ώρες μετά, στην παρουσίαση της πλατφόρμας HBO Max στους επενδυτές, έγινε η ανακοίνωση για το «House of The Dragon». Αυτή τη φορά δεν θα χρειαστεί καν πιλότος, το πράσινο φως δόθηκε ήδη για μία σεζόν 10 επεισοδίων. Το σενάριο που έγραψε ο Ράιαν Κόνταλ («Colony») βασίζεται στο βιβλίο «Φωτιά και Αίμα» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν (στα ελληνικά από τις εκδ. Anubis), ενώ συνδημιουργός και σκηνοθέτης είναι ένας βετεράνος του «Game of Thrones», ο Μιγκέλ Σαπόντσικ, που σκηνοθέτησε επικά επεισόδια όπως το «The Battle of the Bastards» και το «The Long Night».

Τι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα σειρά; Θα διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν τη γέννηση της Ντενέρις Ταργκάριεν, όταν οι δράκοι κυκλοφορούσαν ακόμη στο Γουέστερος και θα αφηγηθεί την άνοδο και την αρχή της πτώσης του οίκου της.

Ο συγγραφέας του «Φωτιά και Αίμα» αλλά και όλων των βιβλίων της σειράς «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», στα οποία βασίστηκε το «Game of Thrones», δεν έχει κάνει ακόμη κάποια δήλωση. Ενώ όσον αφορά τον πιλότο του «Bloodmoon», προς το παρόν θα μείνουμε με την απορία... Ήταν τόσο κακός; Τι έφταιξε;