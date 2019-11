TV & MOVIES

Ο Οκτώβρης τελείωσε, η νύχτα μεγαλώνει και το κρύο είναι θέμα χρόνου να έρθει. Το σκηνικό φαντάζει (σχεδόν) ειδυλλιακό για χουχούλιασμα, μια σειρά που θα σε κάνει να κολλήσεις και κάτι γλυκό να μασουλάς όσο θα την παρακολουθείς.

Το πού και με ποιον θα χουχουλιάσεις είναι δική σου υπόθεση. Εδώ θα βρεις προτάσεις όσον αφορά το ποιες σειρές να παρακολουθήσεις για να μην ξεκολλήσεις από το σπίτι και το τι θα τρως κατά τη διάρκεια του binge-watching.

Όσον αφορά το πρώτο, 4 δημοσιογράφοι του Reader γράφουν παρακάτω με λεπτομέρειες για 4 (παλιές και νέες) σειρές που δεν θα σε αφήσουν να πάρεις ανάσα από τη στιγμή που θα πατήσεις το πρώτο play.

Την αδιανόητη παράνοια του “Dark” ο Βαγγέλης

Γιατί να τη δεις: «Του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου». Από τις φράσεις που θυμόμαστε να λένε οι γιαγιάδες μας όταν ήμασταν μικροί. Και την έλεγαν μάλιστα χωρίς καν το “Dark” να υπάρχει ούτε σαν ιδέα στο (θολωμένο) μυαλό των Γερμανών σεναριογράφων. Το “Dark” είναι από τις σειρές εκείνες που ορίζουν την έννοια του binge watching. Δεν μπορείς να σταματήσεις να το βλέπεις. Δε μπορείς να πας για ύπνο και να αφήσεις «ένα επεισόδιο για αύριο». Απλά δεν είναι δυνατόν. Είναι τόσο εθιστικό το «κάψιμο» αυτής της σειράς που έχεις χρόνια να νιώσεις όμοιο του. Ίσως από το “Lost”.

Πες δυο λόγια για τη σειρά: Μια αυτοκτονία σε μια μικρή επαρχιακή Γερμανική πόλη ξετυλίγει την πιο τρελή σεναριακά ιστορία που έχεις δει τα τελευταία χρόνια. Ένα ντόμινο από υπερφυσικά γεγονότα, εξαφανίσεις παιδιών, φόνους, ένα πυρηνικό εργοστάσιο, κάτι ταξίδια στο χρόνο, αστυνομίες, σχέσεις, μερικές ημερομηνίες που στην αρχή δεν βγάζουν κανένα νόημα αλλά μετά θα δεις ότι όλα μα όλα συνδέονται μεταξύ τους...

Πόσο χρόνο θα σου πάρει: Είναι 2 σεζόν, 18 επεισόδια σύνολο. Θα σου πάρει λίγο χρόνο γιατί όπως είπαμε δεν είναι από τις σειρές που τις βλέπεις για να «ξελαμπικάρεις» και για να «ξεχαστείς». Είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι όμως μια τηλεοπτική εμπειρία που πρέπει να τη ζήσεις. Και όπως είπαμε, επειδή είναι ο ορισμός του binge watching θα τη δεις μέσα σε 3 μέρες το πολύ και μετά από λίγο καιρό θα την ξαναδείς «με καθαρό μυαλό» πια για να καταλάβεις τι γίνεται. Αμ δε.

Μην τη δεις αν: Τι, δηλαδή αλήθεια, μετά από όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δε θέλεις να παρατήσεις το άρθρο και να δεις απνευστί τη σειρά; Τι σου συμβαίνει και δεν το κάνεις; Μίλησέ μας.

Το καθηλωτικό When They See Us ο Γιώργος

Γιατί να τη δεις: Γιατί πρόκειται για αληθινή ιστορία, παρά το γεγονός πως και ο πιο ευρηματικός σεναριογράφος θα δυσκολευόταν πολύ να σκεφτεί τα γεγονότα που σχετίζονται με την υπόθεση των «Central Park Five» και τα όσα ακολούθησαν σε δικαστήρια, media, φυλακές και πραγματική ζωή.

Πες δυο λόγια για τη σειρά: Το βράδυ της 19ης Απριλίου του 1989 μία νεαρή τζόγκερ εντοπίζεται στο Central Park του Μανχάταν βιασμένη και τόσο χτυπημένη που οι γιατροί λένε πως από θαύμα είναι ακόμα ζωντανή. Το ίδιο βράδυ μια ομάδα 30 μαύρων και λατίνων νεαρών περνούν από το πάρκο πετώντας πέτρες σε ταξί και προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρίσκονται στο πάρκο.

Η αστυνομία δεν μπορεί να εντοπίσει τον ένοχο για τον βιασμό, ενώ τα γεγονότα με τις φασαρίες που προκάλεσαν οι μαύροι νεαροί παίρνουν ώρα με την ώρα όλο και μεγαλύτερη έκταση στα media της εποχής. Μέσα από ένα παιχνίδι πολιτικών σκοπιμοτήτων και εντυπώσεων η αστυνομία αποφασίζει πως αφού δεν μπορεί να βρει ένοχο για τον βιασμό θα πρέπει να τον δημιουργήσει. Έτσι ενοχοποιεί 5 νεαρούς οι οποίοι βρέθηκαν (ή και όχι) στις φασαρίες του Central Park, τους καταδικάζει μεταξύ άλλων για τον βιασμό και τον ξυλοδαρμό της τζόγκερ και τους στέλνει στη φυλακή.

Πόσο χρόνο θα σου πάρει: Μπορεί τα επεισόδια της σειράς να είναι μόλις 4 και στη χειρότερη να σου πάρει ένα Σαββατοκύριακο να τα παρακολουθήσεις, ωστόσο ο χρόνος που θα ασχοληθείς με το When They See Us, τους ήρωες του και τα όσα εκτυλίχθηκαν από τη στιγμή που έπεσε το τελευταίο πλάνο μέχρι σήμερα προσεγγίζει το άπειρο. Οι πρωταγωνιστές ζουν εκεί έξω, ποστάρουν στα social media, δίνουν συνεντεύξεις και το παραμικρό κομμάτι ανθρωπιάς να διαθέτεις είναι αδύνατο να τους αφήσεις από τα «μάτια» σου.

Μην τη δεις αν: Δεν αντέχεις την αλήθεια και θες να ζεις σε ένα ροζ συννεφάκι με βάση το οποίο στον κόσμο μας είναι όλα αγγελικά πλασμένα και ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει.

Κόλλησε με τις διαφορετικές ματιές των πρωταγωνιστών του Affair η Κατερίνα

Γιατί να τη δεις: Είναι αλήθεια. Το τέλος της προηγούμενης σεζόν μάς προβλημάτισε. Αυτή η σειρά, όμως, στον 5ο κύκλο της, κάνει πάλι τα μαγικά της και σε βάζει ξανά στο κλίμα από το πρώτο επεισόδιο με νέες ιστορίες, ανατροπές και δυνατό συναίσθημα.

Πες δυο λόγια για τη σειρά: Όλα ξεκινούν από μια εξωσυζυγική σχέση μεταξύ του Νόα Σόλογουεϊ και της Άλισον Λόκχαρτ (Ντόμινικ Γουέστ και Ρουθ Ουίλσον). Ο Νόα είναι καθηγητής από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει εκδώσει ένα μυθιστόρημα και προσπαθεί να γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο. Η Άλισον είναι μια νεαρή σερβιτόρα που προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της και το γάμο της μετά από ένα τραγικό συμβάν. Η ιστορία της σχέσης αποδίδεται μέσα από τη διαφορετική ματιά του Νόα και της Άλισον και οι ιστορίες που διηγούνται είναι επηρεασμένες από την οπτική και τη μνήμη του καθενός.

Από εκείνη τη σχέση, βέβαια, και από εκείνους τους προβληματισμούς πλέον έχουμε κάνει πολλά βήματα, αφού στην 5η σεζόν όλα έχουν αλλάξει και βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τη ματιά νέων χαρακτήρων που έχουν τις δικές τους ζωές και τα δικά τους θέματα να λύσουν. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σπόιλερ και να χαλάσω ένα αξιοζήλευτο binge watching, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουν περάσει μόνο 4 + 1 σεζόν αλλά και κάποιες... δεκαετίες στο σενάριο μεταξύ 4ης και 5ης σεζόν.

Πόσο χρόνο θα σου πάρει: Από έναν μήνα μέχρι όσο τρεις. Εξαρτάται πόσο μέσα στη σχέση θες να μπεις. Συνολικά όπως είπαμε είναι 5 οι σεζόν –οι 2 πρώτες περνούν νεράκι.

Μην τη δεις αν: Θες κάτι γρηγορο και ανάλαφρο. Και αν δεν είσαι σε mood για σχέσεις, love stories, προβλήματα γάμων κ.λπ. Ας είμαστε ειλικρινείς όμως. Αν δεν ήσουν, θα είχες σταματήσει την ανάγνωση πολύ πιο πάνω –μάλλον στο σημείο που αναφέρω τον τίτλο της συγκεκριμένης πολυβραβευμένης σειράς.

Η πιο απαραίτητη σειρά των ημερών μας είναι το Pose

Γιατί να τη δεις: Το «Pose» δεν είναι μια εύπεπτη σειρά. Χορτάσαμε από εύπεπτες σειρές. Το «Pose» είναι μια σειρά που μας σκάει μια καλή γροθιά στα μούτρα. Μας υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία δεν είναι κάτι που «ανακαλύψαμε» πρόσφατα με τα δεκάδες φρικιαστικά περιστατικά που διαβάζουμε στις ειδήσεις, αλλά κάτι που υπήρχε, υπάρχει και είναι στο χέρι μας να τερματίσουμε την ύπαρξή της.

Πες δυο λόγια για τη σειρά: Από το 1980 και τον Κεν Χορν, τον πρώτο κάτοικο των ΗΠΑ που διαγνώστηκε με AIDS, μέχρι το 1987 που διαδραματίζεται η πρώτη σεζόν του «Pose», τα όσα υπέμειναν οι φορείς του ιού και κυρίως η LGBTQ κοινότητα – ούσα η κοινότητα που «χτυπήθηκε» πιο βάναυσα από αυτή την αρρώστια – δεν έχουν αποτυπωθεί ποτέ ξανά στον κινηματογράφο (με μοναδική εξαίρεση το «Φιλαδέλφεια» με τον Τομ Χανκς) με τόσο ρεαλιστική και ανθρώπινη ματιά. Οι παραγωγοί Ράιαν Μέρφι και Μπραντ Φαλτσούκ καταφέρνουν μέσα σε 2 σεζόν και 18 επεισόδια, χρησιμοποιώντας τρανσέξουαλ ηθοποιούς για τους κεντρικούς ρόλους, να φτιάξουν μια σειρά που διαπραγματεύεται σε βάθος τις σεξουαλικές προτιμήσεις και τις ενοχές των straight αντρών, την ευθραυστότητα του «American Dream», την περιθωριοποίηση όσων ξεφεύγουν από τα ετεροκανονικά πρότυπα, τους δεσμούς αλληλεγγύης της queer κοινότητας. Και αυτό το τελευταίο, η αλληλεγγύη, είναι που καθιστά το «Pose» μία σειρά που θέλει κάτι να πει και όχι απλά να παρουσιάσει ένα ωραίο show. Από τα ballrooms με τις disco και pop επιτυχίες μέχρι τον καθημερινό αγώνα για την εύρεση δουλειάς και την επιβίωση, η LGBTQ κοινότητα έμαθε να στέκεται στα πόδια της κόντρα σε όλους και σε όλα.

Πόσο χρόνο θα σου πάρει: Με 8 επεισόδια στην πρώτη σεζόν και 10 επεισόδια στη δεύτερη, δεν θα χρειαστείς περισσότερο από μία εβδομάδα για να την τελειώσεις.

Μην τη δεις αν: Σειρές σαν το «Pose» έρχονται να μας υπενθυμίσουν δύο αυτονόητα πράγματα. Πρώτον, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά δεν έχουν ούτε σύνορα ούτε φύλο. Δεύτερον, οι σειρές και οι ταινίες πρέπει να δίνουν φωνή σε αυτούς που δεν έχουν. Αν κανένα από αυτά τα δύο δεν σε συγκινεί, δες κάτι άλλο.