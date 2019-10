TV & MOVIES

Μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του στους κινηματογράφους, ο «Ιρλανδός» (The Irishman) του Μάρτιν Σκορσέζε θα είναι διαθέσιμος στο Netflix (27/11). Δεν θα πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να δείτε σε μεγάλη οθόνη το πολυσυζητημένο αυτό γκανγκστερικό έπος, αλλά ακόμη κι αν δεν τα καταφέρετε θα σας βρει εκείνο στο… σπίτι σας.

Πρόκειται για την ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος στη μεταπολεμική Αμερική, όπως την αφηγείται ο βετεράνος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου Φρανκ Σίραν (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), απατεώνας και εγκληματίας ο οποίος συνεργάστηκε με μερικές από τις πιο διαβόητες προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Η ταινία εξιστορεί ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της αμερικανικής ιστορίας για δεκαετίες, την εξαφάνιση του θρυλικού προέδρου της Ένωσης Οδηγών Φορτηγών Τζίμι Χόφα (Αλ Πατσίνο), και προσφέρει ένα μνημειώδες ταξίδι στις κρυφές πτυχές του οργανωμένου εγκλήματος: τις εσωτερικές του λειτουργίες, τις αντιπαλότητες και τις συνδέσεις με την κυρίαρχη πολιτική.

Η άλλη πρωτότυπη ταινία του Netflix που «τραβάει τα φλας» τον Νοέμβριο είναι «Ο Βασιλιάς» (The King, 1/11). Ο Τιμοτέ Σαλαμέ του «Call Me By Your Name» θα αλλάξει γνώμη όσους τον θεωρούν υπερτιμημένο (και δεν είναι λίγοι) με την ερμηνεία του ως Ερρίκος ο 5ος σε αυτή την ιστορική ταινία που δεν έχει καμία σχέση με το έργο του Σαίξπηρ, αλλά συνδυάζει πολύ πετυχημένα στοιχεία ιστορίας ενηλικίωσης, πολιτικού θρίλερ και πολεμικής περιπέτειας. Οι δεύτεροι ρόλοι είναι ακόμη καλύτεροι χάρη στους Τζόελ Έτζερτον, Μπεν Μέντελσον, Σον Χάρις και τον νέο Μπάτμαν Ρόμπερτ Πάτινσον.

Tο «Αμερικανός γιος» (American Son, 1/11) με την Κέρι Γουάσινγκτον είναι μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου, όπου ένα χωρισμένο ζευγάρι αναζητά απαντήσεις για την εξαφάνιση του γιου τους. Και οι υπόλοιπες πρωτότυπες ταινίες του μήνα είναι όλες… χριστουγεννιάτικες! Στον «Ιππότη πριν τα Χριστούγεννα» (The Knight Before Christmas, 21/11) θα δείτε τους Βανέσα Χάτζενς και Τζος Γουάιτχαουζ, στο «Στον ρυθμό των Χριστουγέννων» (Holiday Rush, 28/11) τους Σονίκα Μάρτιν-Γκριν και Λα Λα Άντονι και στο «Χριστούγεννα στην άγρια φύση» (Holiday in the wild, 1/11) τους Ρομπ Λόου και Κριστίν Ντέιβις, ενώ το «Κάνε να χιονίσει» (Let it snow, 8/11) είναι μεταφορά ενός δημοφιλούς βιβλίου για εφήβους, με ένα άγνωστο πλην γοητευτικό νεανικό καστ. Στις χριστουγεννιάτικες παραγωγές προσθέτουμε και τη σειρά «Χριστούγεννα ό,τι να ‘ναι» (Merry happy whatever, 28/11) με τον Ντένις Κουέιντ.

Πέρα από τις πρωτότυπες ταινίες του Netflix, η ταινιοθήκη της πλατφόρμας ενισχύεται σημαντικά με παραγωγές όπως τα πρόσφατα οσκαρικά «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» (Call me by your name, 4/11) και «Η πιο σκοτεινή ώρα» (The Darkest Hour, 18/11), αλλά και άλλες ταινίες που μας απασχόλησαν πολύ τα τελευταία χρόνια: «Η πλεκτάνη» (Body of Lies, 1/11), «Το κορίτσι του τρένου» (The girl on the train, 1/11), «Επιχείρηση: Argo» (Argo, 1/11), «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον» (The Curious Case of Benjamin Button, 1/11), «Οι Άνδρες με τα Μαύρα 3» (Men in Black 3, 1/11).

Οι σειρές

Στις πρωτότυπες σειρές, την παράσταση κλέβει η τρίτη σεζόν από «Το Στέμμα» (The Crown, 17/11), όπου η Ολίβια Κόλμαν παίρνει τη σκυτάλη από την Κλερ Φόι στο ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ της Αγγλίας και η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ υποδύεται την αδερφή της, Μαργαρίτα.

Το πετυχημένο «The End of the F***ing World» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν (5/11). Δύο χρόνια μετά το τρομακτικό ταξίδι του Τζέιμς και της Αλίσα, μια γυναίκα που έχει εμμονή με τον άντρα που σκότωσαν βγαίνει από τη φυλακή και ζητά εκδίκηση. Ενώ από 1/11 θα είναι διαθέσιμη και η τρίτη σεζόν του «Άτυπος» (Atypical), με τον Σαμ να ξεκινά το πρώτο του έτος στο πανεπιστήμιο και να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, από το να κάνει φίλους μέχρι να διαχειριστεί το πρόγραμμά του.

Τέλος, οι φίλοι των Βίκινγκ θα κάνουν Χριστούγεννα νωρίς, καθώς από τις 29 Νοεμβρίου θα μπορούν να απολαύσουν τόσο την πέμπτη σεζόν (μέρος Β’) του «Vikings», όσο και την τρίτη σεζόν του «The Last Kingdom».

Τα ντοκιμαντέρ

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στα ντοκιμαντέρ του Νοεμβρίου, ξεκινώντας από το «Ο Μαραντόνα στο Μεξικό» (Maradona in Mexico, 13/11), όπου καταγράφεται το πέρασμα του Ντιέγκο Μαραντόνα από τον πάγκο της ομάδας Β’ κατηγορίας Dorados de Sinaloa (ναι, η γνωστή Σιναλόα του καρτέλ ναρκωτικών).

Στο «Μπίκραμ: Ο ύπουλος γκουρού» (Bikram: Yogi, guru, predator, 20/11) μαθαίνουμε για τον ιδρυτή της hot yoga που έφτιαξε μια ολόκληρη αυτοκρατορία βασισμένη στη φιλοσοφία του, αλλά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια σειρά κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση. Tο «Καταναλωτικά αγαθά: η μεγάλη απάτη» (Broken) αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για τις απάτες, τη διαφθορά και τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που κρύβουν τα καταναλωτικά προϊόντα. Το «Narcoworld: Ο κόσμος των ναρκωτικών» (Narcoworld: Dope stories, 22/11) θα μας μάθει τα πάντα για τα ναρκωτικά μέσα από τα μάτια των αστυνομικών, των διακινητών, των ντίλερ, των χρηστών μέχρι και του ιατρικού προσωπικού.