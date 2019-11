«House of The Dragon»: Αυτοί θα είναι οι ήρωες του νέου «Game of Thrones» (pics)

TV & MOVIES

Σας εντυπωσίασε οι καταστροφή που έσπερναν οι δράκοι στο «Game of Thrones»; Σας σκανδάλισε η αιμομικτική σχέση ανάμεσα στα αδέρφια Λάννιστερ ή στον Τζον Σνόου και τη θεία του Νταινέρυς; Σας γοήτευσαν οι παρασκηνιακές δολοπλοκίες στους Οίκους του Γουέστερος; Αν ναι, ετοιμαστείτε για ακόμη μεγαλύτερη δόση, όταν φτάσει στις οθόνες μας το «House of the Dragon».

Η σειρά-πρίκουελ του «Game of Thrones» που ανακοινώθηκε από το HBO θα αντλεί το υλικό της (όπως κάναμε κι εμείς γι' αυτό το κείμενο) από το βιβλίο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν «Φωτιά και Αίμα» (στα ελληνικά από τις εκδ. Anubis), που εξερευνά την ιστορία του Οίκου Ταργκάρυεν. Θα εκτυλίσσεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», κάτι που την τοποθετεί χρονικά στην εποχή της Κατάκτησης του Αίγκον, του πολέμου που είχε ως αποτέλεσμα την μετατροπή των ανεξάρτητων βασιλείων του Γουέστερος στα Επτά Βασίλεια που γνωρίζουμε από τη σειρά, υπό την κυριαρχία του Οίκου Ταργκάρυεν.

Το καλό με το «House of the Dragon» είναι ότι θα φανεί αρκετά οικείο στους φίλους του «Game of Thrones», καθώς οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι πρόγονοι των βασικών ηρώων της σειράς που ολοκληρώθηκε φέτος. Δεν θα μάθουμε μόνο για τους Ταργκάρυεν, αλλά και για τους Σταρκ, τους Μπαράθηον, τους Ταϊρέλ, τους Τάλλυ, τους Άρρυν, τους Γκρέιτζοϋ...

Ας δούμε στη συνέχεια μερικά από τα πρόσωπα-κλειδιά στην Κατάκτηση του Αίγκον που αναμένεται να παίζουν σημαντικό ρόλο και στο «House of the Dragon».