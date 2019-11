TV & MOVIES

Όλα δείχνουν ότι το Netflix βρήκε το δικό του… «Game of Thrones», καθώς η ανακοίνωση της πρεμιέρας για τη σειρά «The Witcher» (Ο Γητευτής) συνοδεύεται από ένα άκρως εντυπωσιακό τρέιλερ.

Οι φίλοι της λογοτεχνίας του φανταστικού και των video games γνωρίζουν καλά τον Γκέραλτ της Ρίβια, τον κυνηγό τεράτων που πρωταγωνιστεί στα βιβλία του Αντρζέι Σαπκόφκσι (του Πολωνού Τόλκιν, όπως τον αποκαλούν) και στη best seller σειρά βιντεοπαιχνιδιών «The Witcher».

Ο πρώην Σούπερμαν Χένρι Κάβιλ, με τη βοήθεια μιας ασημί περούκας και κίτρινων φακών επαφής είναι ο Γκέραλτ στο «The Witcher» του Netflix, που θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου με μία πρώτη σεζόν 8 επεισοδίων. Τον πιλότο και 3 ακόμη επεισόδια σκηνοθετεί ο Αλίκ Σακχάροβ, σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας του «Game of Thrones».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, «Ο Γκέραλτ της Ρίβια, ένας μεταλλαγμένος κυνηγός τεράτων, παλεύει να βρει την θέση του σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι συχνά αποδεικνύονται πιο μοχθηροί από τα τέρατα. Όταν όμως το πεπρωμένο τον σπρώχνει προς μία παντοδύναμη μάγισσα και μία νεαρή πριγκίπισσα με ένα επικίνδυνο μυστικό, οι τρεις αυτοί καλούνται να βρουν τον δρόμο τους στην ολοένα και πιο ασταθή Ήπειρο».

Στο πλευρό του Κάβιλ / Γκέραλτ εμφανίζονται οι Άνια Σαλότρα (The ABC Murders, Wanderlust) ως Γιένεφερ και η Φρέγια Άλλαν (The War of the Worlds, Into The Badlands) ως Σίρι (όχι της Apple, αυτή του Witcher είναι πριγκίπισσα και γράφεται Ciri).