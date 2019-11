TV & MOVIES

Γιατί μέσα στη χαρά για το «House of the Dragon» ξεχάστηκε το «Bloodmoon»...

Μέσα στην αναστάτωση που προκάλεσε η ανακοίνωση από το ΗΒΟ του «House of the Dragon», της σειράς-πρίκουελ του «Game of Thrones» ξεχάστηκε η ακύρωση, λίγες ώρες νωρίτερα, του άλλου πρίκουελ με τον προσωρινό τίτλο «Bloodmoon». Εκείνου με τη Ναόμι Γουότς και ένα τεράστιο καστ, που όλο το καλοκαίρι γύριζαν τον πιλότο της σειράς, για να μάθουν ξαφνικά ότι το HBO δεν τους… θέλει.

Ποτέ δεν μάθαμε τι έφταιξε, αν ο πιλότος δεν βλεπόταν ή αν το δίκτυο αποφάσισε ότι η άλλη σειρά θα πάει καλύτερα. Τουλάχιστον ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας των βιβλίων στα οποία βασίστηκε το «Game of Thrones» αλλά και του «Φωτιά και Αίμα» από το οποίο θα αντλεί υλικό το «House of the Dragon», αποφάσισε να θίξει το θέμα στο προσωπικό του blog.

«Εννοείται ότι λυπήθηκα πολύ όταν έμαθα ότι η σειρά δεν πήρε το πράσινο φως. Η Τζέιν Γκόλντμαν είναι μια καταπληκτική σεναριογράφος και απόλαυσα την ανταλλαγή ιδεών μαζί της. Δεν ξέρω γιατί το HBO αποφάσισε να μην προχωρήσει με τη σειρά, αλλά δεν νομίζω ότι η αιτία ήταν το “House of the Dragon”. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο ζήτημα, δηλαδή ή το ένα ή το άλλο. Αν η τηλεόραση έχει χώρο για πολλαπλές σειρές “CSI” και “Chicago”… ε λοιπόν το Γουέστερος και το Έσσος είναι πολύ μεγαλύτερα, με χιλιάδες χρόνια ιστορίας και αρκετούς μύθους και θρύλους για μια ντουζίνα σειρές.

Όσο και να σου ραγίζει την καρδιά το να δουλεύεις για χρόνια πάνω σε έναν πιλότο, να χύνεις αίμα, ιδρώτα και δάκρυα και όλο αυτό να μην πηγαίνει πουθενά, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί, περισσότερες από μία φορές. Καταλαβαίνω ότι η Τζέιν και η ομάδα της είναι πολύ απογοητευμένοι τώρα, και έχουν τη συμπόνοια μου… μαζί με τις ευχαριστίες μου για όλη τη σκληρή δουλειά τους και τις ευχές μου για οτιδήποτε κάνουν στη συνέχεια».