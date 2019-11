TV & MOVIES

Το 2006, ο λογοτεχνικός κόσμος είδε να αποκαλύπτεται ένα από τα πιο εξωφρενικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών, όταν ήρθε στο φως η πραγματική ταυτότητα του νεαρού συγγραφέα JT Leroy. Με τρία βιβλία στο ενεργητικό του, ο Leroy είχε θεωρηθεί παιδί-θαύμα, ενώ ένα από αυτά έγινε ακόμα και ταινία («The Heart Is Deceitful Above All Things») που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών. Όμως ο JT Leroy δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο αλλά το λογοτεχνικό alter ego της 40χρονης Λόρα Αλμπερτ (Λόρα Ντερν), η οποία όταν δεν μπορούσε να συντηρήσει άλλο τον μύθο του απομονωμένου καλλιτέχνη, αποφάσισε να «αναθέσει» τον ρόλο του ανδρόγυνου κι απροσάρμοστου JT στην κουνιάδα της, Σαβάνα Νουπ (Κρίστεν Στούαρτ), προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις.