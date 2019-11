TV & MOVIES

Η Κέιτλιν Τζένερ θα συμμετάσχει στο ριάλιτι σόου «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!».

Πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια θα εισπράξει η Κέιτλιν Τζένερ για να συμμετάσχει στο ριάλιτι σόου «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!», που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun» η 70χρονη Κέιτλιν θα πρέπει να βρεθεί στην Αυστραλία, καθώς συμφώνησε να ενταχθεί στο ριάλιτι εισπράττοντας μία επιταγή 500 χιλιάδων λιρών, δηλαδή 647.100 δολάρια ΗΠΑ.

«Είναι τόσο μεγάλο όνομα και μεγάλη επιτυχία για την παραγωγή», δήλωσε μία πηγή σύμφωνα με το Page Six. «Το δίκτυο ITV πιστεύει ότι είναι μία από τις καλύτερες συμφωνίες. Είναι πραγματικά σαν ένας κεραυνός εν αιθρία. Της το πρότειναν κάθε χρόνο, αλλά, τελικά, τώρα αισθάνθηκε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένερ συμμετέχει σε ριάλιτι, καθώς για χρόνια εμφανίζονταν στο σόου «Keeping Up With the Kardashians», ενώ στη συνέχεια απέκτησε το δικό της ριάλιτι με τίτλο «I Am Cait», στο οποίο παρουσίαζε τον νέο της εαυτό.