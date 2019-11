TV & MOVIES

Ψηφίστε τον αγαπημένο σας στην ιστοσελίδα Watchers on the Wall.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η τελευταία σεζόν του «Game of Thrones» περιλάμβανε πολλούς θανάτους, λιγότερο ή περισσότερων σημαντικών χαρακτήρων, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο. Η ιστοσελίδα Watchers on the Wall, που εδώ και χρόνια αποτελεί την πιο έγκυρη πηγή για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σειρά, έθεσε σε ψηφοφορία 15 αξιοσημείωτους θανάτους από την όγδοη σεζόν και κατέληξε σε 5 φιναλίστ.

1. Ο Τζόρα Μόρμοντ πεθαίνει υπερασπιζόμενος την Καλίσι.



2. Η Λιάνα Μόρμοντ πεθαίνει αφού καταφέρνει με την τελευταία της πνοή να σκοτώσει έναν γίγαντα.

3. Η Μελλισάνδρα βγαίνει από το Γουίντερφελ το ξημέρωμα, βγάζει το φυλακτό που την κρατούσε νέα και πεθαίνει

4. Ο Βασιλιάς της Νύχτας νομίζει ότι έχει την Άρια στο χέρι, αλλά εκείνη τον καρφώνει και τον κάνει κομμάτια.

5. Ο Θίον υπερασπίζεται τον Μπραν κυριολεκτικά μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός του.

Όπως θα διαπιστώσατε, και οι 5 σκηνές προέρχονται από το ίδιο επεισόδιο, το τρίτο της όγδοης σεζόν με τίτλο «The Long Night».

Μπορείτε κι εσείς να ψηφίσετε για την καλύτερη σκηνή θανάτου εδώ.