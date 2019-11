Η νιγηριανή ταινία «Lionheart» της Genevieve Nnanji’s δεν θα βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, λόγω διαλόγων στην αγγλική γλώσσα.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και σχόλια στα social media μεταξύ αυτών και της σκηνοθέτριας του «When They See Us», Ava DuVernay, υπογραμμίζοντας ότι τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα της Νιγηρίας.

Όπως ορίζουν οι κανόνες της Ακαδημίας, για να είναι μια ταινία υποψήφια για χρυσό αγαλματίδιο στη συγκεκριμένη κατηγορία που τον Απρίλιο άλλαξε όνομα από Foreign Language Film Award σε International Feature Film Award, τα γυρίσματα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εκτός ΗΠΑ και να μην χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι στο «Lionheart» εκτός από ένα 12λεπτο στο οποίο ακούγεται η γλώσσα Igbo, το υπόλοιπο φιλμ είναι γυρισμένο στα αγγλικά.

Με μήνυμά της στο Twitter, η Genevieve Nnanji υποστηρίζει την ταινία της και συγχρόνως εκφράζει το παράπονο της για την απόφαση αυτή υπογραμμίζοντας «Δεν επιλέξαμε εμείς ποιοι θα μας αποικίσουν. Όπως και πολλές άλλες, η ταινία αυτή είναι υπερήφανα νιγηριανή».

I am the director of Lionheart. This movie represents the way we speak as Nigerians. This includes English which acts as a bridge between the 500+ languages spoken in our country; thereby making us #OneNigeria. @TheAcademy https://t.co/LMfWDDNV3e

