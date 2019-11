TV & MOVIES

Ο Άντον Τσιγκούρ, ο φοβερός και τρομερός δολοφόνος με το κούρεμα που θα προκαλούσε γέλιο αν δεν ήταν τόσο τρομαχτικό πάνω στο κεφάλι του Χαβιέρ Μπαρδέμ, ήταν ο χαρακτήρας που ξεχώριζε στην ταινία των αδελφών Κοέν «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» (No Country For Old Men, 2007) και χάρισε Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου στον Ισπανό ηθοποιό.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές είναι εκείνη στο βενζινάδικο, όπου είσαι σίγουρος ότι ο Τσιγκούρ θα εκτελέσει τον κακομοίρη υπάλληλο που είχε την ατυχία να βρεθεί στο δρόμο του. Στρίβει ένα νόμισμα και ζητάει από τον υπάλληλο να επιλέξει κεφάλι η γράμματα. Εκείνος επιλέγει σωστά και μένει ζωντανός, χωρίς να μάθει ποτέ ότι έπαιξε – στην κυριολεξία – τη ζωή του.

Στο κανάλι Ctrl Shift Face του YouTube, που φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα deepfake βίντεο που έχουμε δει, ανέβηκαν τρία βίντεο με τη σκηνή του βενζινάδικου, αλλά με διαφορετικούς ηθοποιούς στη θέση του Μπαρδέμ: τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και τον Γουίλεμ Νταφόε.

Αυτή τη φορά ο δημιουργός τους πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ενώ μέχρι τώρα άλλαζαν απλά τα πρόσωπα και ακούγαμε τη φωνή του αρχικού ηθοποιού, στα τρία βίντεο που θα δείτε στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματίες που έκαναν εκπληκτικές μιμήσεις φωνών.

Δείτε το βίντεο με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Και με τον Γουίλεμ Νταφόε.