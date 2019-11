Αυτά είναι τα «σιγουράκια» των Όσκαρ του 2020 (vids)

TV & MOVIES

Ξεκινάμε από το «Joker», αλλά πολλές πιθανότητες έχουν τόσο ο «Ιρλανδός» όσο και οι «Μικρές Κυρίες». Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά. Οι «Επικίνδυνες Κυρίες» και το «A Beautiful Day in the Neighborhood» βασίζονται σε ρεπορτάζ περιοδικών. «Οι Δύο Πάπες» σε θεατρικό έργο. To «Jojo Rabbit» σε μυθιστόρημα. Αντί για πεντάδα, λοιπόν, δίνουμε επτάδα.

Τοντ Φίλιπς και Σκοτ Σίλβερ, «Joker»

Στίβεν Ζέιλιαν, «Ο Ιρλανδός»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Μικρές Κυρίες»

Άντονι ΜακΚάρτεν, «Οι Δύο Πάπες»

Τάικα Γουαϊτίτι, «Jojo Rabbit»

Μίκα Φίτζερμαν-Μπλου και Νόα Χάρπστερ, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Λορίν Σκαφάρια, «Επικίνδυνες Κυρίες»