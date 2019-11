Παρότι δεν έχει γίνει ακόμα η πρεμιέρα του «The Witcher», η τηλεοπτική σειρά του Netflix πήρε ήδη το πράσινο φως και για δεύτερη σεζόν.

Την αποκάλυψη έκανε η δημοφιλής πλατφόρμα μέσα από το Twitter ανακοινώνοντας ότι το «The Withcer» θα ανανεωθεί και για δεύτερη σεζόν συμπληρώνοντας ότι οι περιπέτειες του Γκέραλτ θα είναι μόνο η αρχή.

Geralt's adventure is only beginning....

The Witcher has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/6iPrUFeujI

— Netflix US (@netflix) 13 Νοεμβρίου 2019