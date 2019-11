Πλησιάζει η ώρα που ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στον κόσμο θα εκπληρώσει το όνειρό του: να υποδυθεί έναν υπερήρωα. Ο Ντουέιν The Rock Τζόνσον, ανακοίνωσε περιχαρής μέσω Instagram την περασμένη Πέμπτη ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2021 θα κάνει επιτέλους πρεμιέρα μια ταινία την οποία προσπαθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να γυρίσει από το 2012, με τίτλο «Black Adam»

«Όπως τα περισσότερα παιδιά, μεγαλώνοντας ονειρευόμουν να γίνω υπερήρωας. Να έχω υπερδυνάμεις, να μάχομαι για το καλό και πάντα να προστατεύω τον κόσμο. Όταν ήμουν 10 ετών γνώρισα για πρώτη φορά τον μεγαλύτερο υπερήρωα όλων των εποχών, τον Σούπερμαν.

Ως παιδί, ο Σούπερμαν ήταν ο ήρωας που πάντα ήθελα να είμαι. Αλλά αφού πέρασαν λίγα χρόνια, συνειδητοποίησα ότι ο Σούπερμαν είναι ο ήρωας που δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι. Ήμουν πολύ αντιδραστικός, πολύ θορυβώδης, πολύ αντιδραστικός στις συμβάσεις και τις αρχές.

»Παρά τους μπελάδες, παρέμενα ένα καλό παιδί με καλή καρδιά. Απλά ήθελα να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. Τώρα, χρόνια μετά, ως άνδρας, με το ίδιο DNA που είχα ως παιδί, τα υπερηρωικά μου όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Έχω την τιμή να μπαίνω στο εμβληματικό σύμπαν της DC και τη χαρά να γίνω ο Black Adam.

O Black Adam έχει αποκτήσει με μαγεία δυνάμεις ισάξιες του Σούπερμαν, αλλά δεν υπακούει σε κανόνες. Είναι ένας επαναστάτης, ένας μοναδικός υπερήρωας, που θα κάνει πάντα το σωστό για τους ανθρώπους – αλλά θα το κάνει με τον δικό του τρόπο. Αλήθεια και δικαιοσύνη – με τον τρόπο του Black Adam.

Είναι ένας ρόλος που δεν έχω ξαναπαίξει στη ζωή μου και είμαι ευγνώμων που θα κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι.

Black Adam, 22/12/21»

Η πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο The Rock συζητάει με την DC για να υποδυθεί έναν υπερήρωα ήταν πίσω στο 2012. Τον Ιούλιο του 2014 αποκάλυψε ότι θα υποδυθεί έναν ήρωα με τις δυνάμεις του Σούπερμαν, και έναν μήνα μετά το Associated Press αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αποφασίζει ανάμεσα στον Shazam και τον εχθρό του, τον Black Adam. Τον Σεπτέμβριο του 2014, με αυτό το tweet, επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τον Black Adam.

"Kneel at his feet or get crushed by his boot." My honor to become.. #BlackAdam #TheAntiHero #DCComics pic.twitter.com/Qk55eNf3R7

— Dwayne Johnson (@TheRock) 3 Σεπτεμβρίου 2014