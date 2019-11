TV & MOVIES

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, η Σκάρλετ Τζοχάνσον δήλωσε ότι σε νεότερη ηλικία και συγκεκριμένα σε όλη τη δεκαετία των 20 οι ρόλοι της ήταν τυποποιημένοι παρουσιάζοντας την εικόνα μιας υπερσεξουαλικής κοπέλας για την οποία σήμερα μετανιώνει.

«Πιστεύω ότι στη δεκαετία των 20 χρόνων μου με κάποιο τρόπο αναλάμβανα παρόμοιους ρόλους. Εμφανιζόμουν με έντονη σεξουαλικότητα» αναφέρει η 34χρονη σήμερα Τζοχάνσον και προσθέτει «και μάλλον εκείνη την εποχή έμοιαζε εντάξει αυτό σε όλους. Άλλοι καιροί τότε».

Θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους η Τζοχάνσον εξηγεί ότι δεν ήταν δική της πρόθεση αυτό αλλά το απαιτούσαν οι ανάγκες των ρόλων, ωστόσο, όπως περιγράφει, δυσκολεύτηκε πολύ να πετάξει από πάνω της την εικόνα του sex symbol ενώ είχε σκεφτεί να αλλάξει ακόμα και καριέρα.

Η Τζοχάνσον έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία North το 1994, έπαιξε δίπλα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο The Horse Whisperer το 1998, στο The Man Who Wasn’t There των αδερφών Κοέν, στο Ghost World το 2001, κ.ά. Ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους της (της εποχής στην οποία αναφέρεται) ήταν αυτός της Σάρλοτ δίπλα στον Μπιλ Μάρεϊ στην ταινία της Σοφία Κόπολα Lost in Translation το 2003, που της έδωσε δυο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα εκείνη τη χρονιά. Όπως επίσης και όταν υποδύθηκε τη μούσα του Κόλιν Φερθ στο Girl with a Pearl Earring.

Κομβικό σημείο στην καριέρα της ήταν όταν έπαιξε στη θεατρική διασκευή του A View from the Top που ανέβηκε στο Broadway το 2009. Ο ρόλος αυτός της χάρισε βραβείο Τόνι και την οδήγησε σε στροφή 180 μοιρών στις επιλογές των ρόλων της στον κινηματογράφο. Μέχρι και σήμερα η Τζοχάνσον συνεχίζει την πορεία της στο σινεμά απαλλαγμένη από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς και προβληματισμούς.