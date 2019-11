TV & MOVIES

Ο Τομ Χανκς παραλίγο να παίξει στα «Φιλαράκια»! Η αποκάλυψη αυτή γίνεται στο Entertainment Weekly λίγες μέρες μετά την διαρροή ότι οι πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα special επεισόδιο για το HBO Max,

Ο πιο αγαπητός ηθοποιός του Χόλιγουντ επρόκειτο να παίξει στο 200ό επεισόδιο των «Friends» το οποίο δεν είναι άλλο από το The One With the Male Nanny. Όπως σωστά μαντεύετε ο Χανκς λίγο έλειψε να ερμηνεύσει τον Σάντι, την –αρσενική- νταντά της Έμα, ρόλος που έπαιξε τελικά ο νεαρός τότε Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ. Θυμίζουμε ότι ο Σάντι είχε όλο το πακέτο για να γίνει νταντά της μικρής Έμα, παρά την αρχική αντίδραση του Ρος επειδή ήταν άντρας.

«Δεν υπήρχει καν η σκέψη να υποδυθώ τον Σάντι. Ο ρόλος από την αρχή προτάθηκε στον Τομ Χανκς», αποκάλυψε ο ίδιος ο Πρινζ και συνέχισε «Τελευταία στιγμή όμως εκείνος δεν τα κατάφερε λόγω της ταινίας που γύριζε εκείνη την περίοδο».

Ο ηθοποιός θυμάται πώς του έγινε η πρόταση και περιγράφει «Με πήρε τηλέφωνο ο ατζέντης μου και με ρώτησε, "Θέλεις να παίξεις στα Φιλαράκια"; Του απάντησα "Φυσικά και θέλω, θα είναι καταπληκτικό". Τότε εκείνος απλώς μου είπε, "Όντως, λοιπόν το γύρισμα είναι αύριο"».

Ο Πρινζ σε λιγότερο από 24 ώρες έπρεπε να μάθει όχι μόνο τα λόγια του στο σενάριο αλλά και να παίζει το τραγούδι «Greensleeves» στην Έμα, το οποίο έμαθε τέσσερις ώρες πριν ξεκινήσει το γύρισμα.