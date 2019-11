Ο Γούκι Τσουμπάκα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες των ταινιών «Star Wars», παλιών και νέων. Μέχρι το 2015 τον υποδυόταν ο πανύψηλος (2,21 μ) Βρετανός Πίτερ Μέιχιου, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο στα 74 χρόνια του – έκτοτε ο ρόλος πέρασε στον λίγο πιο κοντό (2,12 μ) Φινλανδό Γιούνας Σουοτάμο.

Η γλώσσα των Γούκι, που μιλάει ο Τσουμπάκα, είναι μια σειρά από βρυχηθμούς που στα δικά μας αυτιά δεν βγάζουν κανένα νόημα, αλλά ο φίλος του Χαν Σόλο (Χάρισον Φορντ) καταλαβαίνει μια χαρά.

Ωστόσο χάρη σε ένα σπάνιο βίντεο από τα γυρίσματα των δύο πρώτων ταινιών «Star Wars», που ξεθάφτηκε πρόσφατα στο Ίντερνετ, μπορούμε να ακούσουμε τον Τσουμπάκα να συνεννοείται με τον Χαν Σόλο σε άψογα αγγλικά.

If you've ever wondered what Chewie sounds like to Han, crank up the volume and wonder no longer! #StarWars pic.twitter.com/LGJBtK7i3F

