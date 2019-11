Ο χορός του Joker στα σκαλιά του Bronx έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές και εμβληματικές σκηνές της ταινίας, γνωστή ακόμα και σε όσους δεν έχουν δει ακόμα το φιλμ. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που έχει μετατρέψει τη συγκεκριμένη γειτονιά σε τουριστική ατραξιόν προκαλώντας πονοκέφαλο στους κατοίκους.

Αυτό που έρχεται να τρελάνει ακόμα περισσότερο τους θαυμαστές του Joker είναι ένα ερασιτεχνικό βίντεο που τράβηξε κάποιος τυχερός κάτοικος της περιοχής και δείχνει τον Joker-Χοακίν Φίνιξ να ετοιμάζεται να εκτελέσει τη θρυλική χορογραφία του κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια.

Ο άνθρωπος που τραβάει το βίντεο φαίνεται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό κάποιου κτιρίου και παρακολουθεί το γύρισμα πίσω από ένα παράθυρο. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Twitter και όπως θα δείτε αμέσως παρακάτω ξεκινά δείχνοντας τον Φίνιξ να βρίσκεται στην κορυφή της σκάλας και να προβάρει μερικές από τις χαρακτηριστικές φιγούρες του, πριν ξεκινήσει να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια χορεύοντας.

A lucky fan saw the ‘Joker’ stair scene happen in real time 🃏 pic.twitter.com/19TtUEEKGk

— Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) 14 Νοεμβρίου 2019