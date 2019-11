TV & MOVIES

O Κλάιβ Όουεν έλαβε… ψήφο εμπιστοσύνης για να ενσαρκώσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, στην τρίτη σεζόν του «American Crime Story» του FX.

Η επερχόμενη σεζόν που θα έχει τίτλο «Impeachment: American Crime Story» θα εστιάζει στο περιβόητο ερωτικό σκάνδαλο που τάραξε την αμερικανική κοινή γνώμη κατά τη θητεία του Κλίντον, με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τη Μόνικα Λεβίνσκι.

Η νέα σεζόν βασίζεται στο βιβλίο «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President» του Τζέφρι Τούμπιν που κυκλοφόρησε το 1999, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μία εκ των παραγωγών είναι η ίδια η Μόνικα Λεβίνσκι.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι Μπέανι Φέλντστέιν ως Μόνικα Λεβίνσκι, Σάρα Πόλσον ως Λίντα Τριπ και Αννάλι Άσφορντ ως Πόλα Τζόουνς. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει γνωστό ποια ηθοποιός θα ενσαρκώσει την πρώην πρώτη κυρία, Χίλαρι Κλίντον.

Η τρίτη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 27 Σεπτεμβρίου του 2020.