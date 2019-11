Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί θα πέταγαν τη σκουφιά τους για ένα guest σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης (άλλωστε πολλοί το έκαναν), η Ρις Γουίδερσπουν δεν είχε καμία διάθεση να το τολμήσει ξανά!

Θυμίζουμε ότι η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα και μόνο επεισόδιο της σειράς το 2000 παίζοντας την Τζιλ, τη μικρότερη αδερφή της Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον).

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της προώθησης του «The Morning Show», της νέας σειράς του Apple+, όπου Άνιστον και Γουίδερσπουν συναντιούνται ξανά στη μικρή οθόνη, η δεύτερη αποκαλύπτει το λόγο που αρνήθηκε την πρόταση των παραγωγών να εμφανιστεί σε περισσότερα επεισόδια των Friends.

Η Γουίδερσπουν λοιπόν δεν μπορούσε να παίζει μπροστά σε live κοινό. «Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ ξανά» τόνισε η ηθοποιός και πρόσθεσε «Μου ζήτησαν να επιστρέψω στη σειρά και είπα πως δεν μπορώ να το κάνω… Ήμουν τόσο τρομαγμένη!».

Μην πιστεύοντας στα αυτιά της, η Άνιστον απάντησε αμέσως: «Τι κρίμα. Θα άρχιζες να σου αρέσει. Είναι καλή μπροστά σε ζωντανό κοινό. Δεν το θυμάσαι γιατί είχες τρομάξει πολύ».

Reese Witherspoon (@ReeseW) reveals that she was asked back to #Friends but declined. Unlike Jennifer Aniston, she did not enjoy performing in front of a live studio audience when she played Aniston’s sister on the show. pic.twitter.com/tdSpE3Eo7S

— AP Entertainment (@APEntertainment) 15 Νοεμβρίου 2019