Ένα ξεκαρδιστικό meme που δείχνει τον Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια» και τον Joker Χοακίν Φίνιξ κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο το διαδικτύου.

Τι κοινό όμως μπορεί να έχουν οι δυο πασίγνωστοι και αντίθετοι χαρακτήρες.

Η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Μάθιου Πέρι ο οποίος μέσα από τη χιουμοριστική ανάρτησή του στο Twitter μας δείχνει ότι στη θρυλική σκηνή της ταινίας που Joker κατεβαίνει τα σκαλιά του Bronx χορεύοντας, στην πραγματικότητα έχει αντιγράψει το χορό του Τσάντλερ!

Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία οι δυο τους κάνουν μια παρόμοια χορευτική κίνηση με τα χέρια στον αέρα.

Ο Πέρι επεσήμανε ότι δεν έχει ιδέα ποιος έχει φτιάξει το meme, και έσπευσε να δώσει τα εύσημα στον εμπνευστή του.

Sorry I don’t know who made the image, but bravo.

— matthew perry (@MatthewPerry) 16 Νοεμβρίου 2019