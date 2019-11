Η βραβευμένη με Όσκαρ «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου διακρίθηκε σε τέσσερις κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη 19 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το δράμα εποχής του παγκοσμίου φήμης Έλληνα σκηνοθέτη απέσπασε βραβεία στις τεχνικές κατηγορίες Φωτογραφίας (Ρόμπι Ράιαν), Μοντάζ (Γιώργος Μαυροψαρίδης), Μακιγιάζ (Νάντια Στέισι) και Σχεδιασμός Κοστουμιών (Σάντι Πάουελ).

Congratulations to @the_favourite + @ElementPictures on four @EuroFilmAwards so far!

🔹CINEMATOGRAPHY: Robbie Ryan @RRyanFanpage

🔹EDITING: Yorgos Mavropsaridis

🔹COSTUME DESIGN: Sandy Powell

🔹HAIR & MAKE-UP: Nadia Stacey #EFA2019 #EFA Ceremony 7th Dec in Berlin. https://t.co/IVv8bzz1Ym

— Creative Europe Ire (@CEDIrelandMEDIA) November 19, 2019