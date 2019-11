TV & MOVIES

Ο Γιώργος Λάνθιμος θα υπογράψει τη σκηνοθεσία του «The Man in the Rockefeller Suit» που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Ο Γιώργος Λάνθιμος αναμένεται να μεταβεί και στη μικρή οθόνη, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία της τηλεοπτικής σειράς «The Man in the Rockefeller Suit» η οποία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου Μαρκ Σιλ «The Man in the Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Imposter» σε παραγωγή της Searchlight Television και σενάριο του Ντέιβιντ Γκίλμπερτ.

Η ιστορία εστιάζει στον Κρίστιαν Καρλ Γκερχαρτστράιτερ ή αλλιώς τον περιβόητο απατεώνα γνωστό ως «Ψεύτικο Ροκφέλερ». Ο Γκερχαρτστράιτερ έφτασε στην Αμερική από τη Γερμανία τη δεκαετία του '70. Επί δεκαετίες υιοθέτησε την ταυτότητα του Κλαρκ Ροκφέλερ, απογόνου της διάσημης οικογένειας. Ωστόσο η απάτη του αποκαλύφθηκε αποκαλύφθηκε όταν το 2008 απήγαγε την κόρη του. Μάλιστα το 2013 καταδικάστηκε σε ισόβια για το φόνο του Τζόναθαν Σόχους, γιου της σπιτονοικοκυράς του στην Καλιφόρνια, ο οποίος είχε εξαφανιστεί το 1985.

Σημειώνεται ότι το βιβλίο αρχικά επρόκειτο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη από την Fox Searchlight και πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το καστ ή την πρεμιέρα της σειράς.