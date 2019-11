TV & MOVIES

Άσχημα φαίνεται πως είναι τα νέα για τους φαν του «The Walking Dead» καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η δημοφιλής σειράς πρόκειται να μας αποχαιρετίσει μετά το τέλος της 12ης σεζόν.

Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει το We Got This Covered που σύμφωνα με τις πηγές του οι παραγωγοί θα βγάλουν στον αέρα ακόμα δυο σεζόν και μετά θα εστιάσουν στα spinoffs.

Το δημοσίευμα σπεύδει να διευκρινίσει ωστόσο, ότι το AMC δεν έχει πάρει ακόμα την τελική απόφαση για το τέλος της σειράς, οπότε μένει να δούμε αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτή η πληφορορία.

Θυμίζουμε ότι η 10η σεζόν της σειράς έκανε πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ έχει ανακοινωθεί και επίσημα ότι το «The Walking Dead» θα επιστρέψει και για 11η σεζόν.