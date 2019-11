Παραλίγο να τιναχτεί στον αέρα η προώθηση όπως και η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας, 9ης, ταινίας «Star Wars».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζέι Τζέι Έιμπραμς πρόσφατα βρέθηκε καλεσμένος στο «Good Morning America» και καθώς δεν μπορούσε να προχωρήσει σε αποκαλύψεις σχετικά με τα όσα θα δούμε στο επερχόμενο «Star Wars: The Rise of Skywalker», έριξε μια άλλη βόμβα που αφορά το ίδιο το σενάριο η οποία λίγο έλειψε να προκαλέσει μεγάλο πονοκέφαλο σε Disney και Lucasfilm.

Συγκεκριμένα, ένας απρόσεκτος ηθοποιός από το καστ της ταινίας παραλίγο να καταστρέψει την προώθησή της από μια γκάφα του, όταν το σενάριο διέρρευσε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα βρέθηκε να πωλείται στο eBay.

Ευτυχώς, η αντίδραση της Disney ήταν αστραπιαία και αγόρασε το σενάριο πριν προλάβει να πέσει στα χέρια κάποιου φαν.

Ο Έιμπραμς ανέφερε συγκεκριμένα: «Ένας από τους ηθοποιούς, δεν θα πω ποιος -αν και το θέλω δεν θα το κάνω- άφησε το σενάριο κάτω από το κρεβάτι του με αποτέλεσμα να το βρει ο άνθρωπος που καθάριζε το σπίτι του. Αυτός το έδωσε σε κάποιον άλλον και κατέληξε να πωλείται στο eBay! Ευτυχώς η Disney το πήρε πριν το αγοράσει κάποιος θαυμαστής και το αναρτήσει στο διαδίκτυο, αποκαλύπτοντας όλη την ιστορία».

