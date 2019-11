TV & MOVIES

Αν έπρεπε να περιγράψουμε αυτόν τον Δεκέμβριο στο Netflix με αριθμούς, θα το κάναμε ως εξής: 2 οσκαρικές πρωτότυπες ταινίες, 2 νέες πρωτότυπες σειρές για τους φίλους του Φανταστικού, 2 μεγάλες επιστροφές με δεύτερη σεζόν. Και ένα σωρό πρόσφατες και παλιότερες ταινίες για τα κρύα χειμωνιάτικα βράδια.

Ας ξεκινήσουμε από τις ταινίες, η μία εκ των οποίων προβάλλεται αυτή την εβδομάδα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Η «Ιστορία Γάμου» (Marriage Story, 6/12) είναι ένα συγκινητικό δράμα για την επίπονη διαδικασία ενός διαζυγίου, που θα στείλει οπωσδήποτε τους πρωταγωνιστές Άνταμ Ντράιβερ και Σκάρλετ Τζοχάνσον στις υποψηφιότητες των Όσκαρ.

Η δεύτερη ταινία που είναι πολύ πιθανό να στείλει τους πρωταγωνιστές της στα Όσκαρ, είναι οι «Δύο Πάπες» (The Two Popes, 20/12). Στην οποία παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες στη θητεία του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ' (Άντονι Χόπκινς), και τις συζητήσεις του με τον καρδινάλιο Μπεργκόλιο (Τζόναθαν Πράις) που τον διαδέχτηκε το 2013 ως Πάπας Φραγκίσκος.

Μια ακόμη πρωτότυπη ταινία του Netflix που σίγουρα δεν θα δούμε στα Όσκαρ αλλά θα μας διασκεδάσει πολύ, είναι το «6 Underground» (13/12) του «σπεσιαλίστα» Μάικλ Μπέι. Ο Ράιαν Ρέινολντς ηγείται μιας ομάδας 6 χαρισματικών ατόμων που σκηνοθετούν τους θανάτους τους ώστε να μπορούν να δρουν υπόγεια και να αντιμετωπίζουν διαβόητους εγκληματίες.

Όσον αφορά τις νέες εισόδους στην ταινιοθήκη του Netflix, είναι από τις καλύτερες των τελευταίων μηνών. Περιλαμβάνουν από την πολύ πρόσφατη «Αόρατη Κλωστή», την τελευταία ταινία στην καριέρα του Ντάνιελ Ντέι Λιούις, μέχρι το κλασικό δράμα διαζυγίου (ένα ακόμη!) από τα 70s «Κράμερ εναντίον Κράμερ» με συγκλονιστικές ερμηνείες από τους Ντάστιν Χόφμαν, Μέριλ Στριπ. Δεν χάνονται επίσης ο πολύ καλός «Λογιστής» με τον Μπεν Άφλεκ, το υπέροχο «Πάντινγκτον» με τον αξιολάτρευτο αρκούδο, το «Syriana» με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Γουίλιαμ Χαρτ, Ματ Ντέιμον, το αγαπημένο από τα 80s «Καράτε Κιντ», το φοβερό «Φράνκενσταϊν της Μαίρη Σέλλεϋ» του Κένεθ Μπράνα με τον ίδιο και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και «Ο Δικηγόρος του Διαβόλου» με τους Αλ Πατσίνο και Κιάνου Ριβς – όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα από 1/12.

Μέσα στο μήνα θα προστεθούν το guilty pleasure «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση» (8/12) και το υπέροχο καρτούν της Disney «Αμέρικαν Στόρυ» (16/12). Τέλος, οι χριστουγεννιάτικες προσθήκες συνεχίζονται με τα «Ο Πρίγκιπας των Χριστουγέννων: Το Βασιλικό Μωρό» (5/12), «Χριστούγεννα με την Οικογένεια ΜακΚέλαν» (9/12), «Μαμάδες με Κακή Διαγωγή: Χριστούγεννα Εκτός Ελέγχου» (1/12), «Χριστούγεννα με τον Σπίριτ» (6/12).

Στις σειρές του μήνα, η μεγάλη πρεμιέρα είναι αναμφισβήτητα ο «Γητευτής» (The Witcher, 20/12) με τον Χένρι Κάβιλ στο ρόλο του Γκέραλτ της Ρίβια, του κυνηγού τεράτων που πρωταγωνιστεί στα βιβλία του Αντρζέι Σαπκόφκσι (του Πολωνού Τόλκιν, όπως τον αποκαλούν) και στη best seller σειρά βιντεοπαιχνιδιών «The Witcher».

Υπάρχει όμως και μία ακόμη νέα σειρά που απευθύνεται στους φίλους του Φανταστικού, και αποτελεί μεταφορά μιας σειράς κόμικς με βρυκόλακες. Είναι το «V Wars» (5/12) στο οποίο, όταν μια πανάρχαια ασθένεια αρχίζει να κάνει τους ανθρώπους βαμπίρ, ένας γιατρός εναντιώνεται στον καλύτερό του φίλο. Ο πρωταγωνιστής Ίαν Σόμερχαλντερ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο είδος, καθώς επί 8 χρόνια υποδυόταν τον βρυκόλακα Ντέιμον στη σειρά «The Vampire Diaries».

Με δεύτερη σεζόν επιστρέφουν δύο σειρές που άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις, το διαστημικό «Χαμένοι στο Διάστημα» (Lost in Space, 24/12) και το ψυχολογικό θρίλερ «Εσύ» (You, 26/12). Το «Μια πιο Τρελή Οικογένεια» αποκτά πέμπτη σεζόν (Fuller House, 6/12) ενώ οι γνωστές ταινίες με κυνηγητά αυτοκινήτων «Μαχητές των Δρόμων» γίνονται σειρά κινουμένων σχεδίων. Στο «Μαχητές των Δρόμων: Σπιντάτοι Κατάσκοποι» (Fast & Furious: Spy Racers, 26/12) πρωταγωνιστής είναι ο νεαρός Τόνι Τορέτο, ξάδελφος του Ντόμινικ Τορέτο από τις ταινίες.

Οι φίλοι των ντοκιμαντέρ, τέλος, θα ενθουσιαστούν με τις δύο νέες σειρές που αφορούν δύο εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους δολοφόνους. Το «Καθ' Ομολογίαν Δολοφόνος» (The Confession Killer, 6/12) εστιάζει στον Χένρι Λι Λούκας, που καταδικάστηκε για 3 φόνους το 1983, αλλά στη φυλακή ομολόγησε άλλους... 600! Ενώ το πρωτότυπο «Κάτω τα χέρια από τις γάτες: Το κυνήγι του δολοφόνου» (Don't f**k with cats: Hunting an Internet killer, 18/12) αφηγείται πώς όλο το Ίντερνετ κινητοποιήθηκε για να εντοπίσει και να φέρει στη δικαιοσύνη τον Καναδό Λούκα Μαγκνότα, που βασάνιζε και σκότωνε γάτες και στη συνέχεια ανέβαζε τα βίντεο on line, πριν περάσει στη δολοφονία του εραστή του, τον οποίο τεμάχισε και ταχυδρομούσε τα μέλη του σε σχολεία...