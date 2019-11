TV & MOVIES

Μια αινιγματική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Game of Thrones στο Twitter έχει πετύχει να αναστατώσει τους φαν της επικής σειράς του HBO το τελευταίο 24ωρο.

Τι θέλει να πει ο ποιητής κανείς δεν ξέρει, με αποτέλεσμα οι εικασίες και οι θεωρίες συνωμοσίας να δίνουν και να παίρνουν.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η λακωνική και πασίγνωστη φράση «ο χειμώνας έρχεται» («the winter is coming») έχει φέρει οδυνηρές μνήμες στο μυαλό των θαυμαστών της σειράς εξαιτίας του φινάλε του 8ου κύκλου που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) 25 Νοεμβρίου 2019

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το μυστηριώδες «τιτίβισμα» έρχεται ακριβώς ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα και κάτι το prequel «House of the Dragon» που βρίσκεται στα σκαριά, κάτι το εναλλακτικό τέλος του 8ου κύκλου που έχει γυριστεί όπως αποκαλύφθηκε έχει κάνει πολλούς να κάθονται ήδη σε αναμμένα καρφιά για τυχόν ανακοινώσεις από την πλευρά του HBO.

This is either preluding a brand-new announcement or is just about actual winter coming and will not go over well. — Jay Ingram (@JayKingIngram) 25 Νοεμβρίου 2019

Ορισμένοι μιλούν για ενδεχόμενο spin-off, κάποιοι ελπίζουν σε μια βελτιωμένη εκδοχή του τελευταίου κύκλου και άλλοι -περισσότερο ρεαλιστές- υποστηρίζουν ότι είναι μια απλή αναφορά στον ερχομό της πιο κρύας εποχής του χρόνου, δηλαδή του χειμώνα.

Unless it’s a season 8 remake - delete your account. — HerSatanicMajesty🐲👑 (@JaeLynnGOT) 25 Νοεμβρίου 2019

Μέχρι να μάθουμε τί πραγματικά συμβαίνει, σημειώνουμε ότι ηδη η πασίγνωστη αυτή φράση των τριών λέξεων έχει δεχτεί 16 χιλιάδες σχόλια και 96 χιλιάδες retweets.

hopefully a improved season 8 comes with pic.twitter.com/wa6x4x1JwB — Barko🗣💯 (@xbarkoo) 25 Νοεμβρίου 2019

is the real season 8 coming out now? — Mateus (@yetz1) 25 Νοεμβρίου 2019