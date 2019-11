TV & MOVIES

Μπορεί ακόμα να βρισκόμαστε στους ρυθμούς του «Ιρλανδού» του, που μόλις χτες έκανε πρεμιέρα στο Netflix, όμως ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει ήδη το επόμενο πρότζεκτ.

Προφανώς δεν αναφερόμαστε στο «Killers of the Flower Moon», την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Ντέιβιντ Γκραν στο οποίο φημολογείται ότι τους βασικούς ρόλους κρατούν οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης σε συνεργασία με την Imagine Entertainment ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του '70 και παρά το γεγονός ότι καμία άλλη πληροφορία δεν έχει γίνει γνωστή, αν θυμηθούμε τα The Last Waltz, No Direction Home: Bob Dylan, Shine a Light, και Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, το αποτέλεσμα μάλλον θα μας ενθουσιάσει.