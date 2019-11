Λύθηκε το μυστήριο με το αινιγματικό tweet του «Game of Thrones», «Winter is coming», την πασίγνωστη φράση, που έκανε εκατομμύρια φαν της επικής σειράς του HBO να αναρωτιούνται για το... τι θέλει να πει ο ποιητής.

Η απάντηση ήρθε και πάλι μέσα από το λογαριασμό του «Game of Thrones» στο Twitter και δεν αφορά τίποτα περισσότερο από την κυκλοφορία όλων των σεζόν της επικής σειράς σε DVD και Blu-ray στις 3 Δεκεμβρίου.

News from Winterfell.

Relive #GameofThrones with The Complete Series on Blu-ray™ and DVD on 12.3: https://t.co/M2iUvQrZRQ pic.twitter.com/uSDnG28rYF

— Game of Thrones (@GameOfThrones) 26 Νοεμβρίου 2019