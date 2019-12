TV & MOVIES

Παρόλο που απέχουμε σχεδόν δυο εβδομάδες από τη μεγάλη και πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του τελευταίου κεφαλαίου του Star Wars, η Disney προέβη σε μια σημαντική και όμορφη ενέργεια, κάνοντας μια ειδική προβολή του Star Wars: The Rise of Skywalker, εκπληρώνοντας έτσι την ευχή ενός ετοιμοθάνατου, φανατικού θαυμαστή των ταινιών Star Wars.

Συγκεκριμένα, ένας άντρας ο οποίος πάσχει από ανίατη ασθένεια ήθελε να δει το φινάλε του Skywalker Saga πριν «φύγει» από τη ζωή.

Το κέντρο περίθαλψης Ρόουανς στο Χαμσάιρ απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω Twitter σε όποιον μπορούσε να βοηθήσει, ζητώντας μια πρόωρη ιδιωτική προβολή για τον ετοιμοθάνατο φανατικό θαυμαστή των Star Wars και το γιο του, καθώς είναι αμφίβολο αν ο πρώτος προλάβει την επίσημη πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου (18 του μήνα στις ελληνικές αίθουσες).

Can you help? We have a patient who's a HUGE #StarWars fan. Sadly, time is not on his side for the 20th Dec. His wish is to see the final Star Wars film #RiseOfSkywalker with his young son. If you know ANYBODY who might be able to make it happen, please share with them. Thank you — Rowans Hospice (@RowansHospice) 26 Νοεμβρίου 2019

Ο ηθοποιός Μαρκ Χάμιλ, γνωστός για τον ρόλο του Λουκ Σκαϊγουόκερ, απάντησε στο αίτημα του νοσοκομείου συμβουλεύοντας να επικοινωνήσουν με τη Disney.

Contact @Disney. They are the only ones who can make this happen. Good luck! — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) 26 Νοεμβρίου 2019

Πραγματικά η αντοπόκριση της Disney και συγκεκριμένα του Μπομπ Ίγκερ (CEO της Disney) υπήρξε άμεση, ο οποίος μέσω Twitter ανακοίνωσε ότι ο ετοιμοθάνατος άντρας θα κατάφερνε να δει την τελευταία ταινία Star Wars την Ημέρω των Ευχαριστιών.

On this Thanksgiving, we at @Disney are grateful to be able to share #TheRiseOfSkywalker with a patient and his family @RowansHospice. May the force be with you and with us all! — Robert Iger (@RobertIger) 28 Νοεμβρίου 2019

Έτσι την περασμένη Παρασκευή, ο Τζόναθαν, ένας υπάλληλος της Disney έκανε την εμφάνισή του στο νοσοκομείο, κουβαλώντας έναν φορητό υπολογιστή που μέσα είχε το πολυπόθητο αρχείο της ταινίας.

This morning, a very nice man named Jonathan from Disney turned up at our Hospice with a laptop that had a very important movie on it. Our amazing patient has now seen #StarWars #RiseofSkywalker with his son 💚 Full statement here:https://t.co/6KWl8jQHj1 pic.twitter.com/gfgxRXPeoe — Rowans Hospice (@RowansHospice) 29 Νοεμβρίου 2019

Ο ασθενής, που επιθυμεί να διατηρήσει την επωνυμία του, είδε την ταινία με το γιο του και σε ανακοίνωσή του δήλωσε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί όλο αυτό. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, βοηθήσατε να μου δημιουργηθούν υπέροχες αναμνήσεις και φέρατε λίγη χαρά στην οικογένειά μου. Είμαι τεράστιος fan του Star Wars και τον τελευταίο καιρό περνάω δύσκολα. Μετά απ’ όλα όσα συνέβησαν σκέφτηκα πως δεν θα κατάφερνα να δω την ταινία που περίμενα από το 1977. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Δε μπορώ ακόμα να το πιστέψω. Ο μόνος τρόπος για να σας το περιγράψω είναι να σας πω ότι νιώθω λες και κέρδισα 1 εκατομμύριο λίρες!».

A dying Star Wars fan in England got to see #TheRiseOfSkywalker today at @RowansHospice with his family, thanks to @Disney and @RobertIger. Here's a photo of the patient and his son, who wanted to remain safely anonymous. @ABC pic.twitter.com/gLOnANqYrT — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) 29 Νοεμβρίου 2019

Με νέο «τιτίβισμα» στο Twitter ο Μαρκ Χάμιλ έδωσε συγχαρητήρια και ο ίδιος στην Disney και τον Ίγκερ και αστειευόμενος ανέφερε ότι ο ασθενής θα πρέπει να νιώθει ακόμα πιο ικανοποιημένος αφού κατάφερε να δει την ταινία πριν από τον ίδιο τον ηθοποιό.