To πρώτο teaser της νέας ταινίας Μποντ μόλις κυκλοφόρησε και έχει όλα εκείνα τα συστατικά ενός κλασικού Μποντ φιλμ.

Εντυπωσιακά αυτοκίνητα, επικίνδυνες σκηνές δράσης που κόβουν την ανάσα και προφανώς τον Ντάνιελ Κρεγκ μέσα στο άψογο κοστούμι του 007 για τελευταία φορά όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο ίδιος.

To μόλις δεκατεσσάρων δευτερολέπτων teaser στην ουσία αποτελεί το promo του πρώτου επίσημου τρέιλερ της ταινίας που θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου.

Έως τότε πάρτε μια πρώτη γεύση από το σύντομο teaser που ανέβηκε στο YouTube και Twitter λογαριασμό του Τζέιμς Μποντ.

Bond is back. The first trailer for #NoTimeToDie arrives this Wednesday #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/ThIEdXn82N

— James Bond (@007) 2 Δεκεμβρίου 2019