Οι πρώτες «ματιές» από αυτούς που είχαν την τύχη να δουν τα επεισόδια της νέας σειράς «The Witcher» πριν αυτή βγει στον τηλεοπτικό αέρα, άρχισαν να διαρρέουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν «φωτιά» συγκρίνοντας τη σειρά με την επιτυχία των προηγούμενων χρόνων, το «Game of Thrones».

Θυμίζουμε ότι η νέα σειρά έχει ως πρωταγωνιστή τον Χένρι Καβίλ, στο ρόλο του Γκέραλτ της Ρίβια, ο οποίος κυνηγάει τέρατα σε έναν κόσμο που ονομάζεται «Η Ήπειρος». Στη σειρά εμφανίζεται επίσης μία ισχυρή μάγισσα και μία πριγκίπισσα, τι οποίες υποδύονται η Άνια Σαλότρα και η Φρέγια Άλλαν αντίστοιχα, για να πολεμήσουν τους δυσδιάστατους δαίμονες.

Η πρώτη σεζόν της σειράς θα έχει οκτώ επεισόδια και θα προβληθεί από την πλατφόρμα της Netflix πέντε μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Και παρότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες της σειράς, ένας χρήστης που ήταν από τους τυχερούς έγραψε στο Τwitter «θα έχω να πω περισσότερα σχετικά, όταν σταματήσει το εμπάργκο, αλλά το "The Witcher" έχει καλούς ηθοποιούς, είναι έξυπνα δομημένο και με ωραίο ρυθμό. Καλές, γεμάτες δομές φαντασίας».

The Fight Scenes In #Witcher WOW Makes #GameofThrones Fights Look Awful - Watching The Witcher Season 1 This Weekend pic.twitter.com/fSmkAb4mdS — Warstu (@wWarstu) 23 Νοεμβρίου 2019

Ένα άλλο τουίτ έλεγε ότι «η ματιά της σειράς είναι σταθερή» και χαρακτήρισε σαν «τρελή χορογραφία» τις μάχες που δίνονται, ενώ ένας άλλος κριτικός ισχυρίστηκε ότι οι σκηνές μάχης ξεπερνούν εκείνες που παίχτηκαν στο «Game of Thrones».

Oh I will say this. The fight scenes in The Witcher make Game of Thrones fight scenes look like two drunks fighting outside a bar. — Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast (@witcherpodcast) 24 Νοεμβρίου 2019

«Οι σκηνές μάχης στο "The Witcher" κάνουν αυτές του "Game of Thrones" να φαίνονται "λίγες"», έγραψε.

Blown away by the action and visuals so far for Netflix's The Witcher. Seeing Geralt of Rivia's unique sword style brought to life onscreen is amazing. pic.twitter.com/5hGuiIaJ9B — Jeffrey Harris (@Wheeljack83) 26 Νοεμβρίου 2019

«Η πρώτη μάχη που δίνει ο Γκέραλτ είναι εξαιρετικά άγρια», έγραψε ένας άλλος που είδε τη σειρά. «Ο συνδυασμός της ξιφασκίας και ο τρόπος με τον οποίο σημαδεύει ο Γκέραλτ αγγίζουν την τελειότητα... Έχω παρακολουθήσει αυτή τη σκηνή μάχης ήδη τέσσερις φορές. Είναι μία πραγματική απόλαυση» έγραψε.