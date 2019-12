TV & MOVIES

To πρώτο teaser του «Black Widow» είναι εδώ για να μας δώσει μια γεύση για την πολυαναμενόμενη πρώτη αυτόνομη ταινία της ηρωίδας που ενσαρκώνει η Σκάρλετ Τζοχάνσον.

Ο γυναικείος χαρακτήρας που μας πρωτοσυστήθηκε μέσα από την ταινία «Iron Man 2» το 2010 επιστρέφει στην πρώτη σόλο ταινία της και συγχρόνως τη δεύτερη από τη Phase Four της Marvel, μετά το μετά το «Spider-Man: Far From Home».

«Είναι μια ταινία για την αυτο-συγχώρεση και τις οικογένειες, στην οποία η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της και με όλα όσα συντέλεσαν σε αυτό που έγινε» δήλωσε στο Vanity Fair για το ταξίδι της Black Widow η ίδια η Τζοχάνσον.

Θυμίζουμε ότι το «Black Widow» αποτελεί πρίκουελ του «Iron Man 2» και ακολουθεί την Νατάσα Ρομανόφ από την εποχή που εκείνη ήταν κατάσκοπος της KGB πριν ο Νικ Φιούρι την στρατολογήσει στην Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α και στη συνέχεια στους Εκδικητές. Η ταινία όπως και το πρώτο τρέιλερ περιλαμβάνει γνωστούς χαρακτήρες από τα κόμικ της όπως η Yelena, η Malena και ο Red Guardian.

Το «Black Widow» θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2020.