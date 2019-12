TV & MOVIES

Το National Board of Review (κριτικοί κινηματογράφου, σινεφίλ, ακαδημαϊκοί με αντικείμενο την 7η Τέχνη και κινηματογραφιστές) απένειμε τα βραβεία για το 2019 και ανέδειξε τον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε ως την Καλύτερη Ταινία για το 2019. Μεγάλος νικητής και ο Κουέντιν Ταραντίνο ο οποίος κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Κάποτε στο... Χόλιγουντ».

Κάπως έτσι το National Board of Review άνοιξε και επίσημα το χορό των φετινών κινηματογραφικών βραβεύσεων με το βλέμμα όλων να στρέφεται πλέον στα Όσκαρ. Θυμίζουμε ότι την περασμένη χρονιά το National Board of Review έδωσε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο «Πράσινο Βιβλίο» το οποίο αργότερα απέσπασε και το αντίστοιχο βραβείο Όσκαρ.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι το Joker, η ταινία-φαινόμενο του 2019 δεν απέσπασε κανένα βραβείο.

Ακολουθούν οι μεγάλοι νικηρές έτσι όπως τους ανέδειξε το National Board of Review:

Καλύτερη Ταινία: Ο Ιρλανδός

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο, Κάποτε στο Χόλιγουντ

Α' Αντρικός Ρόλος: Άνταμ Σάντλερ, Uncut Gems

Α' Γυναικείος Ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζούντι

Β' Αντρικός Ρόλος: Μπραντ ΠΙτ, Καποτε στο Χόλιγουντ

Β' Γυναικείος Ρόλος: Κάθι Μπέιτς, Η Μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζιούελ

Πρωτότυπο Σενάριο: Uncut Gems

Διασκευασμένο Σενάριο: Ο Ιρλανδός

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Πως να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 3

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Η Μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζιούελ

Σκηνοθετικό Ντεμπούτο: Μελίνα Ματσούκας, Queen & Slim

Ξενόγλωσση ταινία: Παράσιτα

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Maiden

Καλύτερο Καστ: Στα Μαχαίρια

Καλύτερη Φωτογραφία: 1917

NBR Icon Award: Μάρτιν Σκορσέζε, Ρόμπερτ ΝτεΝίρο και Αλ Πατσίνο

Βραβείο NBR για την Ελευθερία της Έκφρασης: στις ταινίες «For Sama» και «Just Mercy»

Οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς

1917

Dolemite is My Name

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Knives Out

Marriage Story

Once Upon a Time…in Hollywood

Richard Jewell

Uncut Gems

Waves

Οι Καλύτερες 5 Ξενόγλωσσες Ταινίες

Atlantique

Invisible Life

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Transit

Τα καλύτερα 5 Ντοκιμαντέρ

American Factory

Apollo 11

The Black Godfather

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Wrestle

Οι 10 Καλύτερες Ανεξάρτητες Ταινίες

The Farewell

Give Me Liberty

A Hidden Life

The Last Black Man in San Francisco

Midsommar

The Nightingale

The Peanut Butter Falcon

The Souvenir

Wild Rose